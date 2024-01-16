Польские протестующие приостановят блокаду границы

16 января польские дальнобойщики достигли с правительством определенного согласия и приостановят свой протест в 17 января в 11:00 приостановят свой протест.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на заявление организатора Томаша Борковского из Комитета защиты польских перевозчиков.

Министерство инфраструктуры Польши организовало сегодня пресс-конференцию, в ходе которой должно быть подписано соглашение.

"Это не конец, но протест будет приостановлен. Мы согласовали определенные условия, мы дадим время правительству поработать, поскольку это новое правительство", - сказал Борковски.

Что происходит на польской границе

Напомним, 24 декабря польские фермеры решили временно прекратить акцию протеста на границе с Украиной в Медице после того, как правительство согласилось на их требования в начале этого месяца. 4 января блокада снова возобновлена, поскольку фермеры не получили подтверждения от польского правительства, что их требования будут выполнены.

Вечером 6 января стало известно о подписании соглашения между министром сельского хозяйства Польши Чеславом Секерским и протестующими фермерами, поэтому блокада была завершена.

Напомним, польские перевозчики начали забастовку на границе с Украиной 6 ноября 2023 года. Они фактически заблокировали границу для грузовиков в пунктах "Краковец - Корчёва", "Ягодин - Дорогуск" и "Рава-Русская - Гребенное", пропуская только одно такое транспортное средство в час.