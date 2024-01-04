Польские фермеры возобновили блокаду пограничного пункта "Медика – Шегини"

Польские фермеры утром 4 января возобновили блокаду польско-украинского пункта пропуска Медика – Шегини, сообщает с места событий корреспондент украинского издания Радио Свобода. Такое решение они приняли, потому что не получили подтверждения от польского правительства, что их требования будут выполнены.

По данным издания, фермеры будут протестовать, пока министерство аграрной политики Польши не подпишет с ними соглашение о согласии, которое будет гарантировать выполнение ряда их требований, а именно:

предоставление субсидии на кукурузу в размере 1000 злотых на гектар;

увеличение суммы ликвидных кредитов для фермеров;

отмена повышения сельскохозяйственного налога.

Протест на пограничном пункте "Медика-Шегини" продлится до 3 февраля, сообщает издание.

Участники акции обещают пропускать по три грузовых автомобиля в час. Грузовики, перевозящие гуманитарную помощь, опасный груз или скоропортящиеся товары будут пропускать. Легковые автомобили и автобусы двигаются в обычном режиме.

В свою очередь, украинские пограничники подтверждают блокирование движения грузовиков через "Шегини - Медика", такое сообщение опубликовано на сайте Государственной пограничной службы Украины утром 4 января.

"По имеющейся информации, предоставленной польскими пограничниками, сегодня около 09.00 на территории Польши, на дороге перед пунктом пропуска «Медика» (Республика Польша), смежном с украинским пунктом пропуска «Шегини», возобновилось блокирование движения для грузовых транспортных средств. В связи с этим усложнение движения возможно как на выезд из Польши, так и на въезд", - говорится в сообщении ГНСУ.

По данным Службы, сейчас на этом направлении въезда в Украину с территории Польши ожидают около 800 грузовиков.

Пограничники Украины принимают меры по отслеживанию ситуации, уточнению взаимодействия с польскими коллегами относительно порядка дальнейшего пропуска грузового автотранспорта и категории грузов, которые будут пропускаться через границу.

Блокада украинской границы польскими перевозчиками

Польские перевозчики начали забастовку на границе с Украиной 6 ноября, фактически заблокировав границу для грузовиков в пунктах "Краковец – Корчёва", "Ягодин – Дорогуск" и "Рава-Русская – Гребенное", пропуская только одно такое транспортное средство в час. 23 ноября был заблокирован и пункт "Шегини-Медика".

24 декабря в 09:30 польские забастовщики временно прекратили блокаду пункта пропуска "Медика - Шегини". Однако они сообщили, что 2 или 3 января 2024 могут возобновить свою акцию протеста. Один из организаторов забастовки заявил, что в случае получения письменного заявления от премьер-министра о том, что их требования будут выполнены, протест, вероятно, не будет возобновлен.

Напомним, ранее заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак объявил о том, что правительство готово принять все требования протестующих фермеров и начать работу над их выполнением.

Вместе с тем, замминистра подчеркнул, что эмбарго на украинское зерно будет продолжаться до тех пор, пока не будут разработаны стратегические программы, которые введут либо лицензирование продукции, которая будет поступать из Украины в Польшу, либо определяющие квоты.