Польское правительство заявило о готовности выполнить требования фермеров после угроз возобновить блокаду на границе с Украиной

Заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак объявил о том, что правительство готово принять все требования протестующих фермеров и начать работу над их исполнением.

Об этом сообщает RMF24.

"Министерство услышало все 3 требования фермеров и принимает их к исполнению", - сказал Колодзейчак, имея в виду требования организации "Обманутое село", которая должна сегодня решить, возобновит ли она акцию протеста на КПП "Медика".

По его словам, фермеры хотели больше субсидий для производителей кукурузы, увеличения кредитов ликвидности и сохранения сельскохозяйственного налога на уровне 2023 года.

📢 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi @CzSiekierski przesłał dziś rolnikom ze stowarzyszenia @Oszukanawies notatkę po spotkaniu w Medyce, która zawiera potwierdzenie przyjęcia do realizacji ich postulatów. pic.twitter.com/Ig0ucdTmFz — Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (@MRiRW_GOV_PL) January 3, 2024

Вместе с тем, замминистра подчеркнул, что эмбарго на украинское зерно будет продолжаться до тех пор, пока не будут разработаны стратегические программы, которые введут либо лицензирование продукции, которая будет поступать из Украины в Польшу, либо квоты, которые будут это определять.

"Украинское сельское хозяйство способно дестабилизировать производство продуктов питания в каждой стране Европейского Союза", – подчеркнул политик.

"Если мы хотим, чтобы Европейский Союз выполнил цель, ради которой он был создан, то есть чтобы продукты питания производились в нужном количестве, продавались по справедливой цене для жителей Европейского Союза, то мы не можем позволить себе открыть рынок Европейского Союза для продуктов из Украины, в том числе зерновых", - добавил он.

Однако позже в тот же день лидер организации "Обманутое село" объявил о возобновлении блокады пункта пропуска "Медика-Шегини" с 4 января. По его словам, фермеры не получили письменного подтверждения, что их требования будут выполнены.

Блокада украинской границы польскими перевозчиками

Польские перевозчики начали забастовку на границе с Украиной 6 ноября, фактически заблокировав границу для грузовиков в пунктах "Краковец – Корчёва", "Ягодин – Дорогуск" и "Рава-Русская – Гребенное", пропуская только одно такое транспортное средство в час. 23 ноября был заблокирован и пункт "Шегини-Медика".

24 декабря в 09:30 польские забастовщики временно прекратили блокаду пункта пропуска "Медика – Шегини". Однако они сообщили, что 2 или 3 января 2024 года могут возобновить свою акцию протеста. Один из организаторов забастовки заявил, что в случае получения письменного заявления от премьер-министра о том, что их требования будут выполнены, протест, вероятно, не будет возобновлен.

По информации "Укринформа", сегодня на разблокированном направлении пункта пропуска "Шегини - Медика" в очередях стоят 1000 грузовиков.

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