Польський уряд заявив про готовність виконати вимоги фермерів після загроз поновити блокаду на кордоні з Україною

Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзєйчак оголосив про те, що уряд готовий прийняти всі вимоги протестуючих фермерів і почати роботу над їх виконанням.

Про це повідомляє RMF24.

"Міністерство почуло всі 3 вимоги фермерів і приймає їх до виконання", - сказав Колодзєйчак, маючи на увазі вимоги організації "Ошукане село", яка має сьогодні вирішити, чи відновить вона акцію протесту на КПП "Медика".

За його словами, фермери хотіли більших субсидій для виробників кукурудзи, збільшення кредитів ліквідності та збереження сільськогосподарського податку на рівні 2023 року.

📢 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi @CzSiekierski przesłał dziś rolnikom ze stowarzyszenia @Oszukanawies notatkę po spotkaniu w Medyce, która zawiera potwierdzenie przyjęcia do realizacji ich postulatów. pic.twitter.com/Ig0ucdTmFz — Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (@MRiRW_GOV_PL) January 3, 2024

Разом з тим, заступник міністра наголосив, що ембарго на українське зерно триватиме доти, доки не будуть розроблені стратегічні програми, які запровадять або ліцензування продукції, яка надходитиме з України до Польщі, або квоти, які це визначатимуть.

"Українське сільське господарство здатне дестабілізувати виробництво продуктів харчування у кожній країні Європейського Союзу", - підкреслив політик.

"Якщо ми хочемо, щоб Європейський Союз виконав мету, заради якої він був створений, тобто, щоб продукти харчування вироблялися в потрібній кількості, продавалися за справедливою ціною для жителів Європейського Союзу, то ми не можемо дозволити собі відкрити ринок Європейського Союзу для продуктів з України, зокрема зернових", - додав він.

Блокада українського кордону польськими перевізниками

Польські перевізники розпочали страйк на кордоні з Україною 6-го листопада, фактично заблокувавши кордон для вантажівок у пунктах "Краківець – Корчова", "Ягодин – Дорогуськ" та "Рава-Руська – Гребенне", пропускаючи лише один такий транспортний засіб на годину. 23 листопада було заблоковано й пункт "Шегині-Медика".

24 грудня о 09:30 польські страйкарі тимчасово припинили блокаду пункту пропуску "Медика – Шегині". Проте вони повідомили, що 2 або 3 січня 2024 року можуть відновити свою акцію протесту. Один із організаторів страйку заявив, що у разі отримання письмової заяви від прем’єр-міністра про те, що їхні вимоги будуть виконані, протест, ймовірно, не будуть поновлювати.

За інформацією "Укрінформ", сьогодні на розблокованому напрямку пункту пропуску "Шегині – Медика" в чергах стоять 1000 вантажівок.

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