Польща наближається до припинення блокади кордону з Україною, - прем'єр-міністр Дональд Туск

Уряд Польщі наближається до припинення блокади польськими перевізниками кількох пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Як повідомляє Reuters, про це заявив польський прем'єр-міністр Дональд Туск.

"Ми близькі до переконання, що наші дії можуть привести до результатів - як на переговорах в Києві, так і в Брюсселі", - сказав на прес-конференції прем'єр-міністр Польщі.

"Я не думаю, що ми досягнемо максимуму, якого хочуть далекобійники, але, схоже, що те, чого можна досягти, дозволить нам розрядити емоції та зняти блокаду на кордоні", - додав Туск.

Нагадаємо, що однією з причин, чому польські перевізники влаштували блокування кордону 6 листопада 2023 року є те, що угода, підписана влітку 2022 року, скасувала систему дозволів для роботи в ЄС для українських водіїв.

За словами Туска на прес-конференції, нинішні правила щодо дозволів діятимуть до червня і малоймовірно, що їх можна буде змінити до цього моменту. Однак він зазначив, що на "операційному рівні" можна знайти й інші рішення.

Туск пообіцяв обговорити це питання із президентом України Володимиром Зеленським під час майбутнього візиту до Києва.

"Я зроблю все можливе, щоб полегшити життя та долю польських далекобійників", - сказав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, польські перевізники розпочали страйк на кордоні з Україною 6-го листопада, фактично заблокувавши кордон для вантажівок у пунктах "Краківець – Корчова", "Ягодин – Дорогуськ" та "Рава-Руська – Гребенне", пропускаючи лише один такий транспортний засіб на годину. Потім заблокували ще один пункт - "Шегині-Медика".

Причиною страйку організатори називали надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

24 грудня о 09:30 польські страйкарі припинили блокаду пункту пропуску "Медика – Шегині". Наразі рух вантажівок через кордон у напрямку вʼїзду в Україну здійснюється у звичайному режимі. Однак 2 або 3 січня 2024 року перевізники можуть відновити свою акцію протесту. За словами одного з організаторів страйку, у разі отримання письмової заяви від прем’єр-міністра про те, що їхні вимоги будуть виконані, протест, ймовірно, не будуть поновлювати.

Разом з тим, як повідомляє "Укрінформ", станом на 27 грудня час очікування на перетин кордону перед пунктом пропуску “Дорогуськ-Ягодин” становить 500 годин, тобто майже 21 добу. За словами речниці поліції міста Холм Еви Чиж, цієї ночі польські протестувальники пропускали до кордону одну фуру на три години, а зранку почали пропускати більше: три фури на одну годину. Тобто, ситуація постійно змінюється і це польські перевізники визначають, скільки фур пропустити упродовж однієї години.

Фото: ua.depositphotos.com