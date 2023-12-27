Польша близится к прекращению блокады границы с Украиной, - премьер-министр Дональд Туск

Правительство Польши близится к прекращению блокады польскими перевозчиками нескольких пунктов пропуска на границе с Украиной.

Как сообщает Reuters, об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск.

"Мы близки к убеждению, что наши действия могут привести к результатам – как на переговорах в Киеве, так и в Брюсселе", – сказал на пресс-конференции премьер-министр Польши.

"Я не думаю, что мы достигнем максимума, которого хотят дальнобойщики, но, похоже, то, чего можно достичь, позволит нам разрядить эмоции и снять блокаду на границе", - добавил Туск.

Напомним, что одной из причин, почему польские перевозчики устроили блокировку границы 6 ноября 2023 является то, что соглашение, подписанное летом 2022 года, отменило систему разрешений для работы в ЕС для украинских водителей.

По словам Туска на пресс-конференции, нынешние правила разрешений будут действовать до июня и маловероятно, что их можно будет изменить к этому моменту. Однако он отметил, что на "операционном уровне" можно найти и другие решения.

Туск пообещал обсудить этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским во время предстоящего визита в Киев.

"Я сделаю все возможное, чтобы облегчить жизнь и судьбу польских дальнобойщиков", – сказал премьер-министр.

Напомним, польские перевозчики начали забастовку на границе с Украиной 6-го ноября, фактически заблокировав границу для грузовиков в пунктах "Краковец - Корчёва", "Ягодин - Дорогуск" и "Рава-Русская - Гребенное", пропуская только одно такое транспортное средство в час. Затем заблокировали еще один пункт – "Шегини-Медика".

Причиной акции протеста организаторы называли чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.

24 декабря в 09:30 польские забастовщики прекратили блокаду пункта пропуска "Медика - Шегини". В настоящее время движение грузовиков через границу в направлении въезда в Украину осуществляется в обычном режиме. Однако 2 или 3 января 2024 года перевозчики могут возобновить свою акцию протеста. По словам одного из организаторов забастовки, в случае получения письменного заявления от премьер-министра о том, что их требования будут выполнены, протест, вероятно, не будет возобновлен.

Вместе с тем, как сообщает "Укринформ", по состоянию на 27 декабря время ожидания пересечения границы перед пунктом пропуска “Дорогуск-Ягодин” составляет 500 часов, то есть почти 21 сутки. По словам пресс-секретаря полиции города Холм Эвы Чиж, этой ночью польские протестующие пропускали к границе одну фуру в три часа, а утром начали пропускать больше: три фуры в один час. То есть ситуация постоянно меняется и это польские перевозчики определяют, сколько фур пропустить в течение одного часа.

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