Украина согласовала с Польшей план разблокирования границы

22 декабря во время встречи заместителей министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергея Деркача и Юрия Васькова с вновь назначенным заместителем министра инфраструктуры Польши Павелом Ганцажем, чиновники согласовали план действий по разблокированию границы.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

"Ключевой результат встречи - согласование общих позиций для разблокирования границы. Стороны достигли понимания компромиссных решений и их реализации. Следующий этап - переговоры на уровне Министерства инфраструктуры Польши и протестующих", - говорится в сообщении.

Минвосстановление поддерживает желание правительства Польши способствовать разблокированию границы и готовы работать над решениями, которые будут способствовать свободному движению экспорта и импорта через границу.

Однако, в ведомстве подчеркивают, что вопрос о внесении изменений в текущее Соглашение о либерализации грузовых перевозок, то есть того самого "транспортного безвиза", которым наиболее недовольны поляки, не обсуждается. В Европейской комиссии также поддерживают сохранение Соглашения о либерализации перевозок между Украиной и ЕС. В то же время там подчеркнули, что условия, в которых водители оказались из-за блокады, драматические. От этой ситуации обе стороны получают ущерб.

Отмечается, что данная встреча продолжит договоренности, достигнутые 20 декабря на уровне вице-премьер-министра по восстановлению – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова и министра инфраструктуры Польши Дариуша Климчака.

Тогда Кубраков отметил, что согласно аналитическим данным, тех проблем, о которых говорят протестующие и из-за которых уже 1,5 месяца блокируют границу, нет.

Польские перевозчики начали забастовку на границе с Украиной 6 ноября, фактически заблокировав границу для грузовиков в пунктах "Краковец – Корчёва", "Ягодин – Дорогуск" и "Рава-Русская – Гребенное", пропуская только одно такое транспортное средство в час. Позже был заблокирован и пункт "Медика - Шегини".

Добавим, если польские власти не решят вопрос блокирования пунктов пропуска на границе с Украиной, Еврокомиссия может начать уголовную процедуру против Польши, поскольку польские власти обязаны обеспечить товаропоток из Украины по коридорам солидарности.