Блокировка украинско-польской границы: в очередях стоят около 4000 грузовиков

По состоянию на утро 22 декабря на въезде в Украину со стороны Польши возможности пересечения границы ожидают примерно 3900 грузовиков. 1700 из них – в КПП "Ягодин".

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает Укринформ.

По его словам, сейчас снова заблокированы четыре направления – Ягодин, Рава-Русская, Краковец и Шегини.

"Определенное движение, конечно, идет по всем этим четырем направлениям, но оно в разы меньше, чем это было до начала блокировки", - отметил спикер ГПСУ.

Медленнее всего движение происходит на крупнейшем инфраструктурном объекте и направлении - пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск". Сообщается, что за сутки там пересекли границу около 170 грузовиков в обе стороны, из которых только где-то 30 в направлении Польши, остальные в направлении Украины.

Спикер ГПСУ также сообщил, что на пропускных пунктах на границе Украины с Венгрией и Словакией движение грузового транспорта не блокируется.

"Были дни, когда движение было затруднено. Речь идет о направлении пункта пропуска "Ужгород", что на границе со Словакией. Но в настоящее время другие направления, кроме этих четырех на границе с Польшей, функционируют нормально, движение идет полноценное", - подчеркнул Демченко.

Но, по его словам, на этих КПП все равно есть очереди, поскольку из-за акций протеста польских перевозчиков водители выбирают для себя другие направления, где они могли бы пересечь границу быстрее.

"В очередях на пункте пропуска "Ужгород", по состоянию на утро, находится почти 400 грузовых транспортных средств. Более 700 грузовиков имеем в направлении пункта пропуска "Тиса" на границе с Венгрией. В последнее время выросли очереди и на румынской границе, на направлении пункта пропуска" "Порубное". По состоянию на утро, в очередях находятся 900 грузовых транспортных средств, ожидающих пересечения границы. Движение идет, но, конечно, очереди есть», - подытожил Демченко.

Забастовки перевозчиков на украинской границе

6 ноября польские перевозчики начали забастовку на границе с Украиной. Они заблокировали границу для движения грузовиков в пунктах "Краковец – Корчёва", "Ягодин – Дорогуск" и "Рава-Русская – Гребенное", пропуская только одно такое транспортное средство в час. Позже был заблокирован и пункт "Медика - Шегини".

Причиной акции протеста организаторы назвали чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.

Позже к акции протеста присоединились и словацкие перевозчики. Последняя из таких забастовок началась 11 декабря - представители Союза автоперевозчиков Словакии заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Вишнее Немецкое" на границе с Украиной. В 23:30 14 декабря блокада на этом КПП была снята.

В настоящее время КПП "Дорогуск – Ягодин" – снова заблокирован для движения грузовиков. После недельного перерыва 18 декабря польские перевозчики возобновили акцию протеста, обратившись в суд и получив на это разрешение.