Блокування українсько-польського кордону: у чергах стоять майже 4000 вантажівок

Станом на ранок 22 грудня на вʼїзд до України зі сторони Польщі на можливість перетину кордону очікують приблизно 3900 вантажівок. 1700 з них – у КПП "Ягодин".

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає Укрінформ.

За його словами, зараз знову заблоковані чотири напрямки – Ягодин, Рава-Руська, Краківець та Шегині.

"Певний рух, звісно, йде на всіх цих чотирьох напрямках, але він у рази менший, ніж це було до початку блокування", - зауважив речник ДПСУ.

Найповільніше рух відбувається на найбільшому інфраструктурному об'єкті і напрямку - пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ". Повідомляється, що за добу там перетнули кордон близько 170 вантажівок в обидва боки, з яких тільки десь 30 у напрямку Польщі, решта в напрямку України.

Речник ДПСУ також повідомив, що на пропускних пунктах на кордоні України з Угорщиною та Словаччиною рух вантажного транспорту не блокується.

"Були дні, коли рух був ускладнений. Йдеться про напрямок пункту пропуску "Ужгород", що на кордоні зі Словаччиною. Але на цей час інші напрямки, окрім цих чотирьох на кордоні з Польщею, функціонують нормально, рух іде повноцінний", - наголосив Демченко.

Але, за його словами, на цих КПП все одно є черги, оскільки через страйки польських перевізників водії обирають для себе інші напрямки, де вони б могли перетнути швидше кордон.

"У чергах на пункті пропуску "Ужгород", станом на ранок, перебуває майже 400 вантажних транспортних засобів. Понад 700 вантажівок маємо в напрямку пункту пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною. Останнім часом зросли черги і на румунському кордоні, на напрямку пункту пропуску "Порубне". Станом на ранок, в чергах перебувають 900 вантажних транспортних засобів, які очікують на перетин кордону. Рух іде, але, звісно, черги є», - підсумував Демченко.

Страйки перевізників на українському кордоні

6-го листопада польські перевізники розпочали страйк на кордоні з Україною. Вони заблокували кордон для руху вантажівок у пунктах "Краківець – Корчова", "Ягодин – Дорогуськ" та "Рава-Руська – Гребенне", пропускаючи лише один такий транспортний засіб на годину. Пізніше було заблоковано й пункт "Медика – Шегині".

Причиною страйку організатори називали надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

Згодом до акції протесту приєдналися і словацькі перевізники. Останній з таких страйків почався 11 грудня - представники Спілки автоперевізників Словаччини заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє Нємецьке" на кордоні з Україною. О 23:30 14 грудня блокаду на цьому КПП було знято.

Наразі КПП "Дорогуськ – Ягодин" – знову заблокований для руху вантажівок. Після тижневої перерви 18 грудня польські перевізники відновили акцію протесту, звернувшись до суду і отримавши на це дозвіл.