Польські перевізники готуються почати нову блокаду пункту пропуску "Дорогуськ"

У понеділок 18 грудня польські перевізники почнуть новий етап блокади під'їзної дороги до пункту пропуску "Дорогуськ" на кордоні з Україною. Очікується, що до них приєднаються і фермери.

Про це заявив лідер протестувальників-перевізників Рафал Меклер.

За словами Меклера, з 18 грудня до блокування долучаться фермери з організації "Об’єднане село". Чергова акція протесту має розпочатися о 13:30 за місцевим часом.

Jutro na Dorohusku startuje od nowa blokada. Dołączają do nas rolnicy ze Zjednoczonej Wsi. pic.twitter.com/5gi5JKSgrR — Rafał Mekler (@MeklerRafal) December 17, 2023

Фермери приєднуються до блокування через тиск українського аграрного експорту на польський ринок. За їх словами, ця ситуація є для них катастрофічною. Вони виступають за припинення імпорту цукру з України, негайну виплату прямих субсидій, підтримку ставки акцизу на пальне на попередньому рівні та надання компенсацій для виробників кукурудзи.

Акції протесту польських перевізників

Як повідомлялося, 6-го листопада польські перевізники розпочали страйк на кордоні з Україною. Причиною його проведення організатори назвали збільшення конкуренції після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС. Серед вимог, зокрема, називалося, повернення дозвільної системи для українських перевізників на перетин кордону із Польщею, яку було скасовано з початком "транспортного безвізу" в червні 2022 року.

11-го грудня стало відомо, що українській стороні вдалося досягти часткової згоди з польськими перевізниками і розблокувати пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ". Але перевізники висловили намір почати новий протест із понеділка, 18 грудня. Голова польської гміни Дорогуськ Войцех Сава їм відмовив, тому організатори страйків звернулися до суду. В результаті звернення окружний суд у Любліні дозволив перевізникам відновити протест перед пунктом пропуску в Дорогуську.