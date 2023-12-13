Польські перевізники хочуть добитися дозволу на протест у Дорогуську через суд

Голова польської гміни Дорогуськ Войцех Сава відмовив перевізникам в організації нового протесту на кордоні з Україною. Однак ті не згодні з його рішенням. Про це пише RMF24.

Зазначається, що чиновник послався на законодавчу причину – загрозу майну в значних розмірах, що включає фінансові втрати підприємців.

За словами Сави, протест торкнувся не лише водіїв. Він впливає на підприємців, робітників та інші соціальні групи.

Після усного оприлюднення рішення мітингувальники покинули дорогу. На оскарження такого кроку влади вони мають сім днів.

Перевізники хочуть розпочати в Дорогуську новий протест із понеділка, 18 грудня. Вони обіцяють, що звернуться до суду, а також подадуть нові заяви на протести в кількох місцях.

Страйк у Польщі: розблокування КПП Дорогуськ

6-го листопада польські перевізники розпочали страйк на кордоні з Україною, фактично заблокувавши кордон для вантажівок у пунктах "Краківець – Корчова", "Ягодин – Дорогуськ" та "Рава-Руська – Гребенне", пропускаючи лише один такий транспортний засіб на годину. Пізніше було заблоковано й пункт "Медика – Шегині".

Перед стартом протесту перевізники обіцяли пропускати гуманітарні й військові вантажі, автобуси та приватний автотранспорт.

Причиною страйку організатори називали надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

Серед вимог, зокрема, називалося, повернення дозвільної системи для українських перевізників на перетин кордону із Польщею, яку було скасовано з початком "транспортного безвізу" в червні 2022 року.

11 грудня стало відомо, що українській стороні вдалося досягти часткової згоди з польськими перевізниками і розблокувати пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ". Як пояснював заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач, це відбулося після збору даних про порушення умов протесту з боку поліції та протестувальників. Ішлося про непропуск гуманітарної допомоги та небезпечних вантажів.