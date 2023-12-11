Пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ" розблоковано: вантажівки відновили рух

11 грудня стало відомо, що українській стороні вдалося досягти часткової згоди з польськими перевізниками і розблокувати пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ". З 14:00 там відновлено стабільний рух вантажівок.

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Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Згідно з його повідомленням, у напрямку до України вже проїхали 15 транспортних засобів – вони на пункті пропуску. Також 25 вантажівок оформлюються, щоб перетнути кордон в бік Польщі.

"Більше місяця тривало блокування найбільшого вантажного пункту пропуску. За цей час команда Міністерства та Посольства буквально щоденно займалась питанням розблокування. Це була складна робота, але вона ще не завершена. Кордон має бути розблокованим повністю, а подальші блокування не допущені", - написав Кубраков.

Кілька днів тому стало відомо, що уряди України та Польщі погодили кроки для розблокування кордону. Наприклад, пункту пропуску "Угринів – Долгобичув" відкрили для проїзду порожніх вантажівок. А в системі "єЧерга", згідно з домовленостями, мають зʼявитися окремі паси для порожніх транспортних засобів на пунктах пропуску "Ягодин – Дорогуськ" та "Краківець – Корчова".

Нагадаємо, польські перевізники з 6 листопада почали блокувати акціями протесту роботу КПП "Корчова – Краківець", "Гребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин", вимагаючи повернення дозвільної системи пропуску українських перевізників до Польщі, яка діяла до укладення угоди про "транспортний безвіз" з ЄС. Наразі дія документу продовжена до кінця червня 2024 року.

Причиною страйку організатори називали надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.