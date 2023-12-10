Партія українських вантажівок залізницею прибула до Польщі (ВІДЕО)

Партія вантажівок залізницею прибула до Польщі. Українська та польська сторони узгодили всі питання щодо перевезень та оформлення митних і прикордонних процедур.

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Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що далі вантажівки до пункту призначення попрямують автошляхом.

"Наступні відправлення планується зробити регулярними та задіяти в перевезеннях більше модернізованих платформ", - зауважили в УЗ.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" організувала між Україною та Польщею контрейлерний поїзд для перевезення вантажівок. Таким чином українські автоперевізники отримали "лазівку" для обходу блокади, яка триває через страйк польських перевізників

Потяг курсує за маршрутом Скнилів (Україна) – Славкув (Польща).

Щоб замовити перевезення вантажівки контрейлерним поїздом з України, потрібно звернутися до філії «Центр транспортного сервісу «Ліски» АТ «Укрзалізниця», у зворотному напрямку – до UZ Cargo Poland.

Польські перевізники вже місяць блокують КПП на кордоні

Польські перевізники з 6 листопада почали блокувати акціями протесту роботу КПП "Корчова – Краківець", "Гребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин", вимагаючи повернення дозвільної системи пропуску українських перевізників до Польщі, яка діяла до укладення угоди про "транспортний безвіз" з ЄС. Наразі дія документу продовжена до кінця червня 2024 року.

Україна офіційно відмовилася навіть обговорювати можливість виконання вимоги польських перевізників, які протестують з 6 листопада, щодо повернення від діючого "транспортного безвізу" до дозвільної системи вантажних перевезень.

Якщо польська влада не вирішить питання блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною, Єврокомісія може розпочати карну процедуру проти Польщі, оскільки польська влада зобов’язана забезпечити товаропотік з України коридорами солідарності.