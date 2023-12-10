Угорські перевізники з 11 грудня розпочнуть протест на кордоні з Україною

Асоціація угорських автоперевізників MKFE з понеділка, 11 грудня, почне протест на прикордонному пункті пропуску "Загонь - Чоп", вимагаючи скасування "транспортного безвізу" для України.

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Про це йдеться в заяві асоціації.

Зазначається, що MKFE має дозвіл на проведення демонстрації від поліції повіту Саболч-Сатмар-Берег.

Мета протесту - привернути увагу Єврокомісії та уряду Угорщини до "серйозного впливу" угоди між Європейським Союзом та Україною.

Як стверджують в MKFE, через лібералізацію вантажних перевезень, яку та передбачає, багато угорських підприємств опинились "у критичній ситуації"

В асоціації зауважують, що з часу укладення угоди, яка має "серйозні наслідки спотворення ринку", угорські перевізники послідовно виступали проти неї. Вони регулярно надсилали листи транспортним комісарам Єврокомісії.

Тепер перевізники вимагають переглянути угоду та відновити ліцензійні квоти для українсько-угорських перевезень.

В організації також закликали "шукати засоби, які можуть надати можливість на рівні держав-членів стримувати експансію українських перевізників".

Асоціація нагадала, що спільно з представниками Польщі, Словаччини та Чехії направили пропозиції Європейської комісії та Європарламенту стосовно обміну "транспортного безвізу".

"Ми надіємося, що замість нинішньої жорсткої відмови переговори просунуться вперед і перегляд угоди між ЄС та Україною буде сприятливішим для угорських перевізників", - заявила MKFE.

Угорські перевізники не блокуватимуть кордон, а лише страйкуватимуть

Протест угорських перевізників проти "транспортного безвізу" для України матиме форму страйку, а не блокування кордону, розповів віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників України Володимир Балін.

"Ми розмовляли з цією асоціацією у вівторок, і їхня позиція незрозуміла. Вони кажуть, що „бездозвільна система" викривила ринок. Хоча угода України з ЄС, яку вони так хочуть скасувати, прямо забороняє нам здійснювати перевезення по території країн ЄС", - сказав Балін.

Єврокомісія наполягає на збереженні "транспортного безвізу" з Україною

У Європейській комісії підтримують збереження Угоди про лібералізацію перевезень між Україною та ЄС і вважають, що ідея повернення до дозволів є неприйнятною.

"Я твердо вирішила захищати цю угоду, продовжувати пояснювати її переваги як для європейського ринку, так і для України та Молдови. Сподіваюся, що органи влади в державах-членах і на передовій лінії серйозно сприймуть свою відповідальність", – зауважила єврокомісарка з питань транспорту Адіна Велян.

Блокада кордону: вимоги протестувальників

Протести на кордоні з Україною розпочалися 6 листопада в Польщі. Місцеві перевізники заблокували рух для вантажівок на кількох пунктах пропуску. Причиною вони вказали надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

Серед вимог, зокрема, називалося, повернення дозвільної системи для українських перевізників на перетин кордону із Польщею, яку було скасовано з початком "транспортного безвізу" в червні 2022 року.

Україна офіційно відмовилася навіть обговорювати можливість виконання вимоги польських перевізників щодо повернення від діючого "транспортного безвізу" до дозвільної системи вантажних перевезень.

Перевізники Словаччини підтримали польських колег і влаштували "тестову" блокаду на пункті "Вишнє Нємецьке" 16 листопада. Через кілька днів потому, 21 листопада, там розпочався новий страйк. Але вже вранці 22-го ДПСУ повідомила про розблокування кордону. Пізніше блокування пункту повторилося і тривало з 1 по 5 грудня. Наразі спілка автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) погрожує повністю заблокувати прикордонний пункт "Вишнє Нємецьке – Ужгород".