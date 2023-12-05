Словацькі перевізники призупинили блокаду на кордоні з Україною: рух вантажівок відновлено

Станом на ранок 5 грудня рух для вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке", суміжний українському пункту пропуску "Ужгород", розблокований .

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Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

Зазначається, що словацькі перевізники призупинили блокаду, а пункт пропуску «Ужгород — Вишнє Німецьке» пропускає вантажівки.

"4 грудня о 22:00 дії учасників акції, які блокували рух вантажівок через пункт пропуску «Вишнє-Нємецке», завершилися. Оформлення транспортних засобів здійснюється встановленим порядком", - зауважують у Держприкордонслужбі.

Там додають, що у зв’язку з ускладненим рухом на польському кордоні, на кордоні зі Словаччиною збільшилася кількість вантажівок, які обирають цей напрямок для перетину кордону з Україною.

Станом на сьогоднішній ранок у черзі на території Словаччини в бік України перебуває 625 вантажних транспортних засобів.

Словацькі перевізники блокували кордон з Україною

Нагадаємо, з 1 грудня словацькі перевізники розпочали блокувати ПП "Вишнє Нємецьке - Ужгород". Відповідне рішення ухвалив Союз автомобільного транспорту Словаччини (UNAS).

UNAS висловив підтримку польським мітингувальникам та вимагає повернення дозволів на вантажоперевезення для українських транспортних компаній.

16 листопада, нагадаємо, його активістивийшли на "тестову" акцію протестуу "Вишньому Німецькому". В організації при цьому заявили, що якщо Євросоюз не вплине на ситуацію, вони повністю перекриють кордон. 21 листопада вона знову заблокувала цей КПП, але вже вранці наступного дня йогобуло розблоковано.