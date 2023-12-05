Словацкие перевозчики приостановили блокаду на границе с Украиной: движение грузовиков возобновлено

По состоянию на утро 5 декабря движение для грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецкое", смежное украинскому пункту пропуска "Ужгород", разблокировано.

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Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Отмечается, что словацкие перевозчики приостановили блокаду, а пункт пропуска "Ужгород - Вышнее Немецкое" пропускает грузовики.

"4 декабря в 22:00 действия участников акции, блокировавших движение грузовиков через пункт пропуска «Вишне-Немецкое», завершились. Оформление транспортных средств осуществляется установленным порядком", - отмечают в Госпогранслужбе.

Там добавляют, что в связи с усложненным движением на польской границе, на границе со Словакией увеличилось количество грузовиков, которые выбирают это направление для пересечения границы с Украиной.

На сегодняшнее утро в очереди на территории Словакии в сторону Украины находится 625 грузовых транспортных средств.

Словацкие перевозчики блокировали границу с Украиной

Напомним, с 1 декабря словацкие перевозчики начали блокировать ЧП "Вышнее Немецкое – Ужгород". Соответствующее решение было принято Союзом автомобильного транспорта Словакии (UNAS).

UNAS выразил поддержку польским митингующим и требует возврат разрешений на грузоперевозки для украинских транспортных компаний.

16 ноября, напомним, его активисты вышли на "тестовую" акцию протеста в "Вышнем Немецком". В организации при этом заявили, что если Евросоюз не повлияет на ситуацию, они полностью перекроют границу. 21 ноября она снова заблокировала этот КПП, но уже утром на следующий день он был разблокирован.