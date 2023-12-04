Найдены компромиссы, чтобы польские перевозчики перестали блокировать границу - посол Украины в Польше

Переговоры Украины с правительством Польши продолжаются, найдены определенные точки соприкосновения и компромиссы, так что предложений достаточно, чтобы польские перевозчики перестали блокировать границу.

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Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Зварыч в комментарии Укринформу.

“Мы делаем все возможное, чтобы этот протест быстрее прекратился, чтобы движение на границе было разблокировано. Мы продолжаем переговоры с польским правительством, нашли определенные точки соприкосновения и компромиссы. И очень надеемся, что для протестующих этих предложений, которые мы вместе с польским правительством наработали, достаточно, чтобы прекратить протест”, - отметил Зварыч.

Он напомнил, что каждый день протеста наносит огромный ущерб не только украинской экономике, но и бизнесу Польши и других стран.

По мнению дипломата, "нет никаких оснований, чтобы акции с ограничением движения на границе продолжались".

“Мы можем все вопросы, беспокоящие польских протестующих, решать за столом переговоров. Но хотим видеть добрую волю и с их стороны, чтобы вопросы урегулировать, а не еще больше обострять”, - подчеркнул Зварич.

Он подчеркнул, что требования по разрешениям на международные грузовые перевозки не являются вопросами, которые нужно решать уже сейчас. Дипломат отметил, что это компетенция ЕС, поэтому обсуждать это нужно вместе с Брюсселем.

“Но пока идет российская агрессия, мы не можем сами себе вернуть эти разрешения, поскольку это еще больше ударит по экономике Украины. А в условиях войны поступления в бюджет крайне необходимы для укрепления обороноспособности Украинского государства”, - сказал Зварыч.

Дипломат выразил надежду, что протестующие с пониманием отнесутся к уже наработанным с польским правительством решениям, которые все ожидают.

“Нужно разблокировать границу и садиться договариваться, потому что другого пути нет”, - констатировал Зварич.

Он добавил, что вопрос границы должен решаться комплексно. В первую очередь, расширение пропускной способности должно происходить путем расширения новых пунктов пропуска, развития инфраструктуры.

"То, что полномасштабно заработает ЧП "Угринов - Долгобычев", будет положительным моментом в комплексном урегулировании этой проблемы", - резюмировал украинский дипломат.

КПП "Угринов-Долгобычев" откроют для проезда пустых грузовиков

Отметим, что Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины смогло договориться с Министерством инфраструктуры Польши и Люблинским воеводством, в результате чего удалось открыть для движения пустых грузовиков пункт пропуска "Угринов – Долгобычев".

"Угринов - Долгобычув" - это пункт пропуска, который обычно работал только для легкового транспорта и автобусов, но теперь им смогут пользоваться и грузовики.

С 4 декабря из Украины в Польшу через КПП начнут пропускать пустые тяжеловесные транспортные средства общей разрешенной массой более 7,5 тонн.

Польское правительство выдвинуло требования к Украине

Напомним, министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик обратился к вице-премьеру Украины Александру Кубракову с просьбой отменить обязательную регистрацию в системе "єЧерга" транспортных средств, которые возвращаются из Украины в ЕС без груза по крайней мере на двух пунктах пропуска Зосин – Устилуг и Нижанковичи – Мальхов.

В польском правительстве убеждены, что введение электронной очереди значительно увеличило время ожидания на границе для пустых польских грузовиков, что повлияло на конкурентность принадлежащих им компаний.

Поэтому Адамчик призвал срочно принять меры по выполнению требований польских автоперевозчиков, за которые отвечает украинская сторона.

Ранее в Мининфраструктуре Украины заявили, что будут обсуждать разблокировку границы с Польшей уже с новым правительством соседней страны. Хотя на парламентских выборах в Польше победила провластная партия "Право и справедливость", ей не хватит голосов для формирования коалиции. Поэтому возможность создать новое правительство имеют оппозиционные политсилы, которые уже подписали коалиционное соглашение. Реальная смена правительства в Польше ожидается в середине декабря. Новым главой правительства станет Дональд Туск.

Забастовка польских перевозчиков

Польские перевозчики с 6 ноября начали блокировать акциями протеста работу КПП "Корчёва - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин", требуя возвращения разрешительной системы пропуска украинских перевозчиков в Польшу, действовавшую до заключения соглашения о "транспортном безвизе" с ЕС. Действие документа продлено до конца июня 2024 года.

Украина официально отказалась даже обсуждать возможность выполнения требования протестующих с 6 ноября польских перевозчиков о возвращении от действующего "транспортного безвиза" к разрешительной системе грузовых перевозок.

В ходе переговоров 15 ноября между министерствами инфраструктуры Украины и Польши, а также директоратом Еврокомиссии по транспорту и мобильности были наработаны предложения по решению вопроса. Но польские протестующие их не согласовали.

Если польские власти не решят вопрос блокирования пунктов пропуска на границе с Украиной, Еврокомиссия может начать уголовную процедуру против Польши, поскольку польские власти обязаны обеспечить товаропоток из Украины по коридорам солидарности.