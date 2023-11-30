Польша ужесточит проверки украинских перевозчиков

Польша введет усиление проверок украинских перевозчиков на дорогах, ведущих в пограничные пункты. Таким образом, страна будет бороться с недобросовестной конкуренцией со стороны иностранных компаний, отбирающих транспортный рынок у польских перевозчиков.

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Об этом сообщает TVP, ссылаясь на заявление министра инфраструктуры Алвина Гаядгура после встречи с представителями протестующих польских перевозчиков.

По его словам, результатом этой встречи станет усиление контроля на подъездных дорогах к пограничным пунктам, которые перекрыты. В проверках кроме инспекции автомобильного транспорта примут участие сотрудники пограничной службы и полиции.

Он отметил, что уже общался с министром финансов Анджеем Коловняком и министром внутренних дел и администрации Павлом Тшецернакером, выразившим полную поддержку в этом вопросе.

Также Гаядгур обратился в Еврокомиссию с просьбой создать комитет, который проверит действие соглашения между Украиной и ЕС, согласно которому приостановлена обязанность получения разрешений. Он также обратился к украинскому правительству с просьбой отключить систему электронной очереди, по крайней мере, на двух пунктах пропуска.

"Я надеюсь (...), что проверки, которые пройдут в ближайшее время, укажут на нарушения и подтверждающие это документы, в скором времени будут представлены Европейской Комиссии", сказал Вальдемар Ящур, глава комитета по защите перевозчиков и работодателей транспорта.

Он подчеркнул, что позиция Польши относительно разрешений для украинских перевозчиков неизменна и жесткая.

Поляки не будут блокировать КПП в Нижанковичах и Зосине, но протест продолжат

Польские перевозчики 29 ноября согласились не распространять блокаду границы с Украиной на еще два пункта пропуска – в Нижанковичах и Зосине после встречи с Алвином Гаядгуром с представителями транспортной отрасли.

В то же время они готовы рассмотреть смягчить протест, если государство усилит эффективный контроль за въезжающими в Польшу грузовиками.

Поскольку одним из главных требований бастующих является введение коммерческих разрешений для украинских компаний на перевозку товаров, Польша будет инициировать на уровне Европейского Союза возобновление разрешений на грузовые перевозки для Украины.

Заседание транспортного совета ЕС намечено на 4 декабря 2023 года в Брюсселе. Польская сторона высказала просьбу, чтобы одним из вопросов повестки дня было обсуждение последствий действия соглашения между Украиной и ЕС, которое действует с 1 июля 2022 года.

Напомним, 6 ноября, польские перевозчики начали забастовку на границе с Украиной, фактически заблокировав границу для грузовиков в пунктах "Краковец – Корчёва", "Ягодин – Дорогуск" и "Рава-Русская – Гребенное", пропуская только одно такое транспортное средство в час. Позже был заблокирован и пункт "Медика - Шегини".

Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач заявлял, что разблокирование границы будет обсуждаться уже с новым правительством Польши.

Тем временем польское правительство выдвинуло свое предложение: от Украины хотят отмену обязательной регистрации пустых грузовиков в "еЧерги" по меньшей мере на двух пунктах пропуска. Там убеждены, что введение электронной очереди значительно увеличило время ожидания на границе для пустых польских грузовиков, что повлияло на конкурентоспособность принадлежащих им компаний.