Обратятся к ЕС: Польша будет инициировать восстановление системы разрешений для перевозчиков из Украины

Польша будет инициировать на уровне Европейского Союза возобновление разрешений на грузовые перевозки для Украины. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает "Укринформ".

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"Очень важно, чтобы министр инфраструктуры получил соответствующие указания на Совет министров ЕС по транспорту, чтобы вернуться к предыдущей разрешительной системе. Система разрешений действовала хорошо. Мы предложим возобновление этой разрешительной системы", – рассказал глава польского правительства.

По его словам, делегация Польши в Киеве согласовала определенные изменения, которые, возможно, ускорят пропуск пустых грузовиков через границу. Это должно уменьшить очереди.

Страйк в Польше: требования протестующих

В понедельник, 6 ноября, польские перевозчики начали страйк на границе с Украиной, фактически заблокировав границу для грузовиков в пунктах "Краковец – Корчова", "Ягодин – Дорохуск" и "Рава-Русская – Хребенне", пропуская только одно такое транспортное средство в час. Позже был заблокирован и пункт "Медика – Шегини".

Перед стартом протеста перевозчики обещали пропускать гуманитарные и военные грузы, автобусы и автотранспорт.

Причиной страйка организаторы называли чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.

Среди требований, в частности, называлось возвращение разрешительной системы для украинских перевозчиков на пересечение границы с Польшей, которая была отменена с началом "транспортного безвиза" в июне 2022 года.

Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач заявлял, что разблокировка границы будет обсуждаться уже с новым правительством Польши.

Тем временем польское правительство выдвинуло свое предложение: от Украины хотят отмены обязательной регистрации пустых грузовиков в "єЧерге" по меньшей мере на двух пунктах пропуска. Там убеждены, что введение электронной очереди значительно увеличило время ожидания на границе для пустых польских грузовиков, что повлияло на конкурентоспособность компаний, которым принадлежит транспорт.