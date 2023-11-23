Украина будет обсуждать разблокировку границы уже с новым правительством Польши, – Мининфраструктуры

Мининфраструктуры Украины будет обсуждать разблокировку границы с Польшей уже с новым правительством соседней страны. Об этом 23 ноября сообщил замминистра Сергей Деркач в эфире общенационального марафона.

Он отметил, что сейчас украинская сторона пытается разговаривать с воеводами.

"Вчера отправили официальные запросы в воеводы из Люблина и Подкарпатского воеводства для того, чтобы они обеспечили необходимые условия нашим водителям. Хотя бы так. А говорить о разблокировке уже, наверное, будем с новым правительством", – высказался чиновник.

Как известно, после проведения парламентских выборов в Польше президент Анджей Дуда поручил премьер-министру Матеушу Моравецкому сформировать новое правительство.

Однако хотя на выборах победила провластная партия "Право и справедливость", ей не хватит голосов для формирования коалиции. Поэтому возможность создать новое правительство имеют оппозиционные политсилы, которые уже подписали коалиционное соглашение.

Реальная смена правительства ожидается в середине декабря.

Страйк в Польше: что известно

В понедельник, 6 ноября, польские перевозчики начали страйк на границе с Украиной , фактически заблокировав границу для грузовиков в пунктах "Краковец – Корчова", "Ягодин – Дорохуск" и "Рава-Русская – Хребенне", пропуская только одно такое транспортное средство в час.

Перед началом протеста они обещали пропускать гуманитарные и военные грузы, автобусы и частный автотранспорт.

Причиной страйка организаторы называли чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.

Среди требований, в частности, называлось возвращение разрешительной системы для украинских перевозчиков на пересечение границы с Польшей, которая была отменена с началом "транспортного безвиза" в июне 2022 года.

Блокада границы: реакция Украины

В Мининфраструктуры Украины говорили о готовности к конструктивному диалогу для решения вопроса.

Позже заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Мустафа Найем заявил, что украинская сторона не будет обсуждать возможность выполнения требований польских перевозчиков.

Он пояснил, что соглашение о либерализации грузовых перевозок было ратифицировано и согласовано всеми членами Евросоюза, и подписано между Украиной и блоком, а не какой-либо отдельной страной.

Однако позже украинская сторона провела переговоры с польскими перевозчиками и официальными представителями страны касательно разблокировки границы. Тогда заместитель главы Мининфраструктуры Сергей Деркач назвал требование протестующих об отмене "транспортного безвиза" абсурдным из-за того, что они обращаются не к своему правительству, а хотят, чтобы Украина обратилась к ЕС по поводу разрешений.

По словам Деркача, прекратить блокаду польско-украинской границы может только правительство Польши, если он отменит разрешение на забастовку.

Во время переговоров 15 ноября между министерствами инфраструктуры Украины и Польши, а также директоратом Еврокомиссии по транспорту и мобильности были наработаны предложения по решению вопроса. Однако польские протестующие их не согласовали.