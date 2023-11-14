Протест польских перевозчиков: Украина предложила компромисс для разблокирования движения грузовиков

Украинская сторона провела переговоры с польскими перевозчиками и официальными представителями страны по разблокированию границы.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач.

По его словам, переговоры были трудными, а ключевым требованием протестующих является возвращение в систему разрешений на грузовые перевозки.

"Ключевое, что требуют протестующие - вернуться к системе разрешений на грузовые перевозки. Это вопрос, который не обсуждается на таких встречах. И принципиально для нас: "транспортный безвиз" должен продолжаться и быть пролонгированным. Как минимум до тех пор, пока не наступит наша победа", - подчеркнул Деркач.

Он подчеркнул, что абсурдность требования в том, что польские протестующие обращаются не к своему правительству, а хотят, чтобы Украина обратилась к ЕС по поводу разрешений.

Как заметил Деркач, другие вопросы протестующих не интересуют.

"Пытаемся искать компромиссы, чтобы увеличить пропускную способность и выполнять уже заключенные меморандумы. Предложили польским властям запустить полосы для пустых грузовиков на ЧП "Угринов - Долгобычев" и "Грушев - Будомеж". Ждем ответ", - отметил Деркач.

Он добавил, что украинская сторона настаивает на том, что блокада границы нарушает ряд соглашений, а КПП на украинско-польской границе должны быть разблокированы немедленно.

Ранее издание The Guardian также писало, что Украина не договорилась с польскими перевозчиками о разблокировании границы.

"Мы не достигли договоренностей. Украинская сторона не принимает во внимание наши требования", - сказал изданию организатор протеста в приграничном городе Дорогуск Рафал Меклер.

Он отметил, что польские транспортные компании хотят возобновить использование разрешений на въезд в ЕС для украинских грузовиков, системы, от которой ЕС отказался после вторжения России.

Напомним, что Украина официально отказалась даже обсуждать возможность выполнение требования польских перевозчиков, протестующих с 6 ноября, о возвращении от действующего "транспортного безвиза" к разрешительной системе грузовых перевозок.

Впрочем, 11 ноября было сообщено о согласование с польской стороной функционирование полос для пустого транспорта в пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" и обновление функционала системы "єЧерга", благодаря чему теперь есть возможность заменять водителя для пустых грузовиков.

Отметим, что польские перевозчики с 6 ноября начали блокировать акциями протеста работу КПП "Корчёва - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин", требуя возвращения разрешительной системы пропуска украинских перевозчиков в Польшу, действовавшого до заключения соглашения о "транспортном безвизе" с ЕС. Действие документа продлено до конца июня 2024 года.