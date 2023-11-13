В МинАПК прокомментировали, возможен ли продовольственный кризис из-за протеста польских перевозчиков на границе

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский отмечает, что проблема блокирования границы польскими перевозчиками может выйти из-под контроля, создав более существенный кризис, если ее вовремя не решить.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона. При этом чиновник подчеркнул, что сейчас о кризисе продовольствия из-за невозможности полноценного импорта и экспорта речь не идет.

"По состоянию на сейчас – нет. Это, конечно, проблема. Конечно, существенная, и имеет последствия как Украины, так и для Польши. Но прямо сегодня она не приводит к такому явлению как кризис. Однако очевидно, что если ее не решать, она будет развиваться в плохом направлении и может действительно выйти из-под контроля и создать более существенную проблему", - заявил Сольский.

По словам министра, переговоры между Украиной и Польшей не останавливаются ни на день и продолжаются на всех уровнях – от посла до руководства стран. При этом он отметил, что за протестами стоит лишь небольшое количество перевозчиков, представляемых одной ассоциацией, а не польское правительство, а другие ассоциации перевозчиков Польши имеют другую позицию.

"Очевидно, в Польше как демократической стране есть плюрализм мнений, но вместе с тем позиция украинского правительства очевидна: мы в ситуации войны, и такие вещи негативно влияют на все, что перемещается через границу. Оно не может не влиять, не смотря на какие-то там заявления, что что-то блокируется, а что-то другое не блокируется. Оно влияет на все", - отметил глава ведомства.

Он обратил внимание, что на ситуацию имеет существенное влияние то, что в Польше пока не сформировано новое правительство по результатам состоявшихся 15 октября парламентских выборов, на которых большинство депутатских мест получили совокупно оппозиционные партии. Несмотря на это, по словам Министра, Украина не намерена вести прямые переговоры со стороной протестующих.

"Я думаю, что с этой точки зрения они выбрали неудачный момент, потому что это разговор между двумя правительствами, и очевидно, что в Польше должен быть разговор между их правительством и бастующими на границе. Неправильно, если с нашей стороны мы будем общаться с их ассоциациями. Есть соответствующая система переговоров. Поэтому это усложняет процесс", – пояснил Сольский.

Он выразил надежду, что протесты на границе ассоциация перевозчиков "не имела целью просто усложнить процесс". Вместе с тем он заявил, что в ее требованиях "трудно найти какие-то вещи", которые можно решить конструктивно, поскольку они "достаточно специфичны".

С другой стороны, руководитель Минагрополитики подчеркнул, что Украина всегда открыта для переговоров с любыми коллегами во всех странах-соседях, "тем более в Польше".

Напомним, что Украина официально отказалась даже обсуждать возможность выполнения требования польских перевозчиков, протестующих с 6 ноября, о возврате от действующего "транспортного безвиза" к разрешительной системе грузовых автоперевозок.

В то же время 11 ноября было сообщено о согласовании с польской стороной функционирования полос для пустого транспорта в пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск" и обновлении функционала системы "єЧерга", благодаря чему теперь можно заменять водителя для пустых грузовиков.

Смена власти в Польше

В свою очередь, следует отметить, что 13 ноября главой Сената (верхней палаты парламента) Польши была избрана представитель оппозиционной "Гражданской коалиции" Малгожата Кидава-Блонская, а главой Сейма (нижней палаты) - лидер оппозиционного блока "Третий путь" Шимон Головня.

Предполагается, что они будут занимать эти должности максимум два года, после чего уступят места другим представителям сил, которые уже подписали коалиционное соглашение ("Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Новые левые").

В свою очередь, Матеуш Моравецкий уже подал в отставку с должности премьер-министра, однако президент Анджей Дуда намерен вновь поручить ему сформировать правительство, поскольку провластная партия "Право и справедливость" получила относительное большинство голосов избирателей и мест в парламенте, хотя и меньше, чем оппозиция совокупно.

Кандидатом же оппозиции на пост премьера является Дональд Туск, который уже занимал эту позицию в 2007-2014 годах, а в 2014-2019 годах был предшественником Шарля Мишеля в качестве главы Евросоюза.