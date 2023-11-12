Забастовка польских перевозчиков: время ожидания на границе достигает 210 часов

Огромные очереди грузовиков до сих пор ждут пересечения польско-украинской границы, поскольку польские перевозчики, которые там протестуют, не намерены сдаваться.

Об этом сообщает RMF FM.

Согласно сообщению, сейчас время ожидания проезда в Корчевой составляет более 100 часов, а в Гребенном – 140 часов.

Как добавила в воскресенье комиссар Хелмской полиции Ева Чиж, очередь грузовиков на пересечение из Украины в Дорогуске составляет примерно 28 км и достигает города Безек-Дембиньски. Это около 1,3 тыс. транспортных средств. По ее словам, ориентировочное время ожидания – 210 часов.

Согласно сообщению, в Корчевой протестующие пошли на уступки и начали пропускать до 15 грузовиков в час при том, что в пятницу это была всего одна машина в час.

Издание The Guardian сообщает, что, учитывая забастовку на польской границе, значительная часть водителей решила воспользоваться пунктами пропуска через Словакию, что в результате спровоцировало 18-километровую очередь на ЧП Вышнее Немецкое.

Протест перевозчиков на польско-украинских пограничных пунктах продолжается с понедельника. Они лоббируют введение коммерческих разрешений для украинских компаний на перевозку грузов, за исключением гуманитарной помощи и товаров для украинской армии, приостановление действия лицензий для компаний, созданных после начала войны в Украине, и их проверка.

В Министерстве восстановления заявляют, что Украина с уважением относится к праву на протест, но даже возможность выполнения требования об отмене соглашения об упрощении автоперевозок украинской стороной рассматриваться не будет .