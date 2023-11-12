Страйк польських перевізників: час очікування на кордоні сягає до 210 годин

Величезні черги вантажівок досі чекають на перетин польсько-українського кордону, оскільки польські перевізники, які там протестують, не мають наміру здаватися.

Про це повідомляє RMF FM.

Згідно з повідомленням, зараз час очікування проїзду в Корчовій становить понад 100 годин, а в Гребенному – 140 годин.

Як додала в неділю комісар Хелмської поліції Ева Чиж, черга вантажівок на перетин з Україною в Дорогуську становить приблизно 28 км і сягає міста Безек-Дембіньскі. Це приблизно 1,3 тис. транспортних засобів. За її словами, орієнтовний час очікування – 210 годин.

Згідно з повідомленням, у Корчовій протестувальники пішли на поступки і почали пропускати до 15 вантажівок на годину при тому, що в п’ятницю це була лише одна машина на годину.

Видання The Guardian повідомляє, що з огляду на страйк на польському кордоні, значна частина водіїв вирішила скористатися пунктами пропуску через Словаччину, що в результаті спровокувало 18-кілометрову чергу на ПП Вишнє Немецьке.

Протест перевізників на польсько-українських прикордонних пунктах триває з понеділка. Вони лобіюють запровадження комерційних дозволів для українських компаній на перевезення вантажів, за винятком гуманітарної допомоги та товарів для української армії, призупинення дії ліцензій для компаній, які були створені після початку війни в Україні, та їх перевірка.

В Мінвідновлення заявляють, що Україна з повагою ставиться до права на протест, але навіть можливість виконання вимоги щодо скасування угоди про спрощення автоперевезень українською стороною розглядатися не буде.