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Україна не піде на виконання умов блокувальників КПП на польському кордоні: у Мінвідновлення пояснили чому
Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Мустафа Найєм заявляє, що українська сторона не буде обговорювати можливість виконання вимог польських перевізників, що протестами блокують роботу пунктів пропуску "Корчова – Краківець", "Гребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин".
Як нагадав посадовець на своїй сторінці у Facebook, учасники блокади вимагають повернення дозвільного режиму для українських перевізників та скорочення кількості дозволів до рівня, що існував до російського вторгнення в Україну.
"Україна не має наміру навіть обговорювати повернення до дозвільної системи. Угода про лібералізацію вантажних перевезень була ратифікована та погоджена усіма членами ЄС і підписана між Європейським союзом та Україною, а не якоюсь окремою країною", - наголосив він.
Найєм нагадав, що до червня 2022 року кожен перевізник, який виїжджав до Європейського союзу, мав отримати дозвіл на перетин державного кордону з відповідними країнами ЄС. При цьому ріст частки ЄС в обсягах зовнішньої торгівлі України, за його словам, був обмежений нестачею дозволів на міжнародні перевезення, зокрема спостерігалося значне скорочення дозволів на окремих напрямках, в тому числі з боку Польщі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Щорічно це призводило до того, що восени значно зростала вартість фрахту, українські та іноземні товаровиробники фізично не могли вивезти свою продукцію. Наприклад, лише у 2021 році через кризу з польськими дозволами ми втратили до 500 мільйонів євро тільки тому, що дозволи елементарно закінчились, а нові польська сторона давати відмовилась. Хто пам'ятає, ринок тоді просто став", - вказав він.
Чиновник додав, що головною причиною підписання угоди про вантажні перевезення автотранспортом були порушення угоди про поглиблену і всеохоплюючу зону вільної торгівлі між Україною та ЄС, адже сторони зобов'язалися не запроваджувати умов взаємного доступу на ринок, які є більш обмежувальними у порівнянні з ситуацією, що була перед набранням чинності угодою.
"Тепер лише дві цифри: у 2016 Україна мала квоту на 200 тисяч польських дозволів, а вже у 2021 році ми отримали лише 120 тисяч дозволів, при тому, що загальний товарообіг з країнами ЄС зріс майже на 45%. Для повноти абсурду додам, що паралельно з тим польські колеги п'ять років поспіль збільшували відповідні квоти для перевізників з РФ та Білорусі", - нагадав заступник міністра.
Крім того, дії польської сторони, за його словами, порушили статтю 5 генеральної угоди з тарифів і торгівлі, до якої Україна приєдналася 5 лютого 2008 року, яка передбачає свободу транзиту через територію кожної сторони за маршрутами, найбільш зручними для міжнародного транзиту. Через це ще восени 2021 року Україна звернулись до Єврокомісії з проханням розпочати консультації з цього питання.
Як підкреслив представник Мінвідновлення, дозвільна система фактично була штучним бар'єром для здійснення вільної торгівлі, обмежуючи не лише двосторонню торгівлю, а й транзит українських товарів країнами ЄС.
"І я дуже сподіваюсь, що ми ніколи не повернемось до цієї ганебної та дискрімінаційної практики, яка обмежувала нас у торгівлі з ЄС до широкомасштабної війни і може бити по нашій економіці зараз, коли автомобільний транспорт – головна артерія нашого експорту", - заявив він.
Нагадаємо, що протести польських перевізників на згаданих трьох пунктах пропуску спершу планувалося розпочати 3 листопада, однак їх початок було перенесено на 6 листопада.
У Мінвідновлення раніше у вівторок офіційно заявили, що українська сторона готова до конструктивного діалогу, але досі не отримала від польських перевізників жодних офіційних вимог.
У відомстві кажуть, що для вирішення ситуації, яка "шкодить інтересам обох країн", українська сторона постійно контактує з посольством у Польщі, Міністерством інфраструктури Польщі, Єврокомісією, а також українськими перевізниками та прикордонними службами.