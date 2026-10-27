У "Дарниці" відповіли, чи буде в Україні дефіцит ліків через удари РФ

Російські війська постійно атакують підприємства з виробництва ліків в Україні та склади з медикаментами. Однак наразі не очікується дефіциту препаратів завдяки великій кількості фармацевтичних компаній.

Як пише Dilo, про це УНІАН розповіла членкиня стратегічної ради фармацевтичної компанії "Дарниця" Катерина Загорій.

"Дефіциту ліків станом на зараз не буде. Тому що в Україні десятки фармацевтичних компаній. З одного боку, нам доводилось конкурувати в сорока видах парацетамолу, що в якийсь момент було складно, але зараз це дуже добре для країни і для населення. У нас багато є взаємозамінних препаратів", - наголосила вона.

Загорій підкреслила, що фармацевтична компанія "Дарниця" не розкриває подробиць пошкодження своєї інфраструктури, оскільки така інформація може створювати додаткові ризики для безпеки. За її словами, для забезпечення безперервного виробництва та постачання ліків компанія максимально децентралізує логістику.

"Наша задача - продовжувати виробляти ліки, доставляти їх по всій країні. І тут теж деталі ми не відкриваємо, але все стає дуже децентралізовано. Ніхто не вигадав велосипед, але те, що раніше робилося за рахунок великих компаній, робиться тепер за рахунок десятка менших компаній", - пояснила Загорій.

Водночас вона зауважила, що передбачити, скільки триватимуть затримки з постачанням препаратів, наразі неможливо, так як ситуація постійно змінюється через пошкодження складів та перебої в логістичних маршрутах. При цьому головною проблемою для фармацевтичного сектору в Україні Загорій назвала саме логістику.

"Логістику найскладніше захистити, конкретно фармацевтичне виробництво - дуже складно захистити. Бо це багато гектарів, кризових точок, які треба захищати на місці. Тобто це не одне приміщення", - уточнила представниця фармкомпанії.

Про "Дарницю"

"Дарниця" - найбільший виробник генеричних лікарських засобів в Україні. Компанія утримує лідерство за обсягами виробництва препаратів у натуральному вираженні з 1998 року. Підприємство виготовляє кожну шосту упаковку ліків, яку купують в українських аптеках. Головний офіс і виробничі потужності розташовані в Києві.

Підприємство працює у фармацевтичній галузі з 1930 року, а юридично зареєстроване як ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" у 1994 році. Основний вид діяльності - виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів.

Виробничі потужності компанії дозволяють випускати до 670 млн упаковок лікарських засобів на рік. Портфель "Дарниці" налічує понад 250 власних торгових марок, представлених у 12 терапевтичних групах.

За підсумками першого півріччя 2026 року виторг компанії становив близько 3,3 млрд грн, а чистий прибуток - майже 423,7 млн грн.

Нагадаємо 28 вересня, російські війська втретє за місяць завдали удару по виробничих потужностях фармацевтичної компанії “Дарниця” у Києві.

Раніше завод "Дарниця" було пошкоджено унаслідок російського ракетного удару по Києву 23 вересня. 26 вересня російські військові вранці знову атакували завод фармацевтичної компанії “Дарниця”. За попередньою інформацією компанії, постраждалих немає.