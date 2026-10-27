В "Дарнице" ответили, будет ли в Украине дефицит лекарства из-за ударов РФ

Российские войска постоянно атакуют предприятия по производству лекарства в Украине и склады с медикаментами. Однако пока не ожидается дефицит препаратов благодаря большому количеству фармацевтических компаний.

Как пишет Dilo, об этом УНИАН рассказала член стратегического совета фармацевтической компании "Дарница" Екатерина Загорий.

"Дефицита лекарств по состоянию на данный момент не будет. Потому что в Украине десятки фармацевтических компаний. С одной стороны, нам приходилось конкурировать в сорока видах парацетамола, что в какой-то момент было сложно, но сейчас это очень хорошо для страны и для населения. У нас много взаимозаменяемых препаратов", - подчеркнула она.

Загорий подчеркнула, что фармацевтическая компания "Дарница" не раскрывает подробности повреждения своей инфраструктуры, поскольку такая информация может создавать дополнительные риски для безопасности. По ее словам, для обеспечения непрерывного производства и поставок лекарств компания максимально децентрализует логистику.

"Наша задача – продолжать производить лекарства, доставлять их по всей стране. И здесь тоже детали мы не открываем, но все становится очень децентрализованно. Никто не придумал велосипед, но то, что раньше делалось за счет крупных компаний, делается теперь за счет десятка меньших компаний", – пояснила Загорий.

В то же время она отметила, что предсказать, сколько будут продолжаться задержки с поставкой препаратов, пока невозможно, так как ситуация постоянно меняется из-за повреждений складов и перебоев в логистических маршрутах. При этом главной проблемой фармацевтического сектора в Украине Загорий назвала именно логистику.

"Логистику сложнее всего защитить, именно фармацевтическое производство - очень сложно защитить. Потому что это много гектаров, кризисных точек, которые нужно защищать на месте. То есть это не одно помещение", - уточнила представительница фармкомпании.

О "Дарнице"

"Дарница" – крупнейший производитель генерических лекарственных средств в Украине. Компания удерживает лидерство по объемам производства препаратов в натуральном выражении с 1998 года. Предприятие производит каждую шестую упаковку лекарства, которую покупают в украинских аптеках. Главный офис и производственные мощности расположены в Киеве.

Предприятие работает в фармацевтической отрасли с 1930 года, а юридически зарегистрировано как ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" в 1994 году. Основной вид деятельности – производство фармацевтических препаратов и материалов.

Производственные мощности компании позволяют выпускать до 670 млн. упаковок лекарственных средств в год. Портфель "Дарница" насчитывает более 250 собственных торговых марок, представленных в 12 терапевтических группах.

По итогам первого полугодия 2026 года выручка компании составила около 3,3 млрд грн, а чистая прибыль – почти 423,7 млн грн.

Напомним 28 сентября, российские войска в третий раз за месяц нанесли удар по производственным мощностям фармацевтической компании "Дарница" в Киеве.

Ранее завод "Дарница" был поврежден в результате российского ракетного удара по Киеву 23 сентября. 26 сентября российские военные утром снова атаковали завод фармацевтической компании "Дарница". По предварительной информации компании, пострадавших нет.