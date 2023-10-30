Польські перевізники планують перекрити усі пункти пропуску на кордоні з Україною: що сталося

3 листопада польські перевізники планують розпочати страйк на українському кордоні. Якщо раніше вони обмежувались одним пунктом пропуску, то тепер планують перекрити усі наявні в’їзди з України.

Про це повідомляє "Укравтопром", посилаючись на Міжнародну Транспортну Асоціацію України.

Зазначається, що акція планується терміном на два місяці, тобто польсько-український кордон можуть перекрити до кінця року.

Перші збори учасників вже узгоджені з місцевою владою поблизу пункту пропуску Корчова на 10 ранку 3 листопада.

"Причина страйків – надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС", - зазначають в "Укравтопромі".

Там додають, що польські перевізники вимагають:

повернути українським перевізникам дозволи;

посилити для іноземних перевізників правила перевезень за ЄКМТ;

неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компанії знаходяться не на території ЄС;

окрему чергу в Є-черзі для авто на номерах ЄС;

окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур;

отримати доступ до системи "Шлях".

Нагадаємо, у найбільшому вантажному пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ", що на польсько-українському кордоні, розпочалося тестування камер автоматичної фіксації у рамках проєкту "єЧерга".