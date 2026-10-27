Гроші пішли на війну: регіони Росії скорочують витрати на лікарні через рекордні діри в бюджетах

Зіткнувшись із масштабним дефіцитом місцевих фінансів, російські регіони почали економити на охороні здоров'я, скорочуючи фінансування лікарень та поліклінік задля забезпечення виплат за вербування солдатів на війну проти України.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

У першому півріччі 2026 року видатки регіональних бюджетів за статтею "Охорона здоров'я" впали на 5,8%. За шість місяців губернатори виділили на медицину 999 млрд рублів, що приблизно на 61 млрд рублів менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Фінансування медичних закладів скоротили 42 суб'єкти РФ, причому в 11 регіонах падіння перевищило 20%.

Найглибше урізання видатків зафіксували в таких суб'єктах:

Республіка Алтай — мінус 40,6%;

Кіровська область — мінус 39%;

Кемеровська область (де триває криза у вугільній галузі) — мінус 33,2%;

Оренбурзька область — мінус 32,1%;

Тверська область — мінус 29%;

Московська область — мінус 28,5%;

Вологодська область — мінус 27,2%;

Новосибірська область — мінус 23,4%.

Найбільше постраждала програма модернізації первинної ланки охорони здоров'я, в межах якої влада планувала ремонт застарілих поліклінік. Цьогоріч на неї заклали 57,5 млрд рублів (у 2,1 раза менше, ніж торік), проте фактично за шість місяців витратили лише 12,6 млрд рублів, що в 5,2 раза нижче показників аналогічного періоду минулого року.

Дефіцит бюджетів та рекордні виплати військовим

Загалом видатки регіонів зросли на 5,8% — до 12,579 трлн рублів. Окрім медицини, єдиною скороченою статтею стала підтримка національної економіки, фінансування якої зменшилося на 4,7% — до 231 млрд рублів.

Першу половину року регіони завершили із сукупним дефіцитом у 134,2 млрд рублів. При цьому 66 суб'єктів (включно з окупованими територіями України) витратили на 619 млрд рублів більше, ніж зібрали податків.

Профіцит зафіксували лише у 24 регіонах на загальну суму 485 млрд рублів, проте 309,6 млрд із них забезпечила Москва. Без урахування російської столиці дірка в регіональних бюджетах перевищила б 440 млрд рублів.

Найбільші показники дефіциту зафіксували у Вологодській області та Єврейській АО (по 30,8% від власних доходів), Кемеровській (28,6%) та Іркутській областях (26,2%). У грошовому вимірі максимальні дірки утворилися в Іркутській області (38,3 млрд рублів), Краснодарському краї (37,6 млрд) та Московській області (30,2 млрд).

Як зазначає експерт Німецького інституту міжнародних справ та безпеки Яніс Клюґе, необхідність оплачувати вербування на війну перетворюється на дедалі важчий тягар для місцевих бюджетів. Аби виконати спущені Кремлем квоти з набору живої сили, середню регіональну виплату за підписання контракту з Міноборони РФ цьогоріч довели до рекордних 3,4 млн рублів, принісши в жертву цивільні видатки.

Минулий рік регіони РФ закрили з дефіцитом у 1,5 трлн рублів, а за прогнозом аналітиків Центру макроекономічних досліджень Сбєрбанку, цьогоріч дефіцит може збільшитися до нового максимуму — 2 трлн рублів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія заклала на війну утричі більше, ніж на освіту та медицину, спрямувавши 12,121 трлн рублів за статтею "національна оборона" у 2026 році.