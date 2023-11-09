Польские власти не смогли договориться с перевозчиками, бастующими на границе

9 ноября представители польских властей провели трехчасовые переговоры с перевозчиками, блокирующими пункты пропуска на польско-украинской границе, однако результатов это не дало.

Об этом пишет издание RMF FM.

Согласно сообщению, перевозчики надеются, что после сегодняшней встречи с властями процесс пойдет лучше и их требования будут выполнены, поскольку в настоящее время протестующие не получили никаких предложений.

Государственный секретарь страны Рафал Вебер признал, что выполнить основное требование перевозчиков, а именно отменить транспортный безвиз для украинских коллег Польши не под силу и этот вопрос должен решаться на уровне Брюсселя.

Издание пишет, что Вебер уже обсудит с украинской стороной вопрос о возобновлении пустых полос для возвращающихся в Польшу грузовиков и о системе регистрации электронной очереди.

Забастовка польских перевозчиков: что известно сегодня

Несмотря на то, что протесты продолжаются вот уже третьи сутки, до сих пор не совсем ясна их конечная цель. В Минвосстановлении считают, что большинство требований носят сугубо технический характер и вообще адресованы польскому правительству, например требование о запрете регистрации иностранных компаний-перевозчиков на территории Польши.

В результате блокирования польскими протестующими ряда автомобильных пунктов пропуска на украинско-польской границе заблокировано уже более 20 тысяч транспортных средств с обеих сторон

В Министерстве восстановления заявляют, что Украина с уважением относится к праву на протест и готова к конструктивному диалогу для разрешения ситуации, но никаких официальных требований от протестующих не получали.

В любом случае даже возможность выполнения озвученного требования по отмене соглашения об упрощении автоперевозок украинской стороной рассматриваться не будет .

Напомним, польские перевозчики с 6 ноября начали блокировать акциями протеста работу КПП "Корчёва - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин".

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