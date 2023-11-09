Заблокировано уже 20 тысяч автомобилей: Протесты на границе обсудили министры Украины и Польши

В результате блокирования польскими протестующими ряда автомобильных пунктов пропуска на украинско-польской границе заблокировано уже более 20 тысяч транспортных средств с обеих сторон, говорят в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Как отмечается в сообщении ведомства, руководитель ведомства Александр Кубраков в четверг обсудил эту проблему со своим польским коллегой - министром инфраструктуры Анджеем Адамчиком.

"Сейчас заблокировано с обеих сторон более 20 тысяч транспортных средств. Несет убытки экономика не только Украины или Польши, но и других стран, которые не могут перевозить товары и нарушают свои договорные обязательства", - сказано в нем.

В Минвосстановления заявляют, что Украина с уважением относится к праву на протест и готова к конструктивному диалогу для разрешения ситуации, неоднократно подчеркивая это на всех уровнях.

"Вместе с тем отметим, что блокирование границы польскими протестующими нарушает логистические пути, которые уже влияют как на экономику Украины, так и Европейского союза", - добавляют в ведомстве.

Там подчеркивают, что ключевая позиция украинской стороны состоит в том, что отмена соглашения о либерализации грузовых перевозок или даже какие-либо изменения в него "не обсуждаются".

"В свою очередь, Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры готово помочь польским коллегам решить ситуацию с блокированием границы, предоставить все соответствующие разъяснения и провести встречи при необходимости", - говорится в сообщении.

Напомним, что польские перевозчики с 6 ноября начали блокировать акциями протеста работу КПП "Корчова - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин", требуя возвращения разрешительной системы пропуска украинских перевозчиков в Польшу, действовавшую до заключения соглашения о "транспортном безвизе" с ЕС. Действие документа на сегодня продлено до конца июня 2024 года.

При этом в Минвосстановления заявляли, что никаких официальных требований от протестующих не получали, но в любом случае даже возможность выполнения озвученного требования об отмене соглашения об упрощении автоперевозок рассматриваться не будет.