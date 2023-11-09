Заблоковано вже 20 тисяч авто: Протести на кордоні обговорили міністри України та Польщі

Внаслідок блокування польськими протестувальниками низки автомобільних пунктів пропуску на українсько-польському кордоні заблоковано вже понад 20 тисяч транспортних засобів з обох сторін, кажуть в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Як ідеться у повідомленні відомства, очільник відомства Олександр Кубраков у четвер обговорив цю проблему зі своїм польським колегою - міністром інфраструктури Анджеєм Адамчиком.

"Зараз заблокованими з обох сторін є понад 20 тисяч транспортних засобів. Зазнає збитків економіка не лише України чи Польщі, а й інших країн, які не можуть перевозити товари та порушують свої договірні зобов’язання", - зазначається в ньому.

В Мінвідновлення заявляють, що Україна з повагою ставиться до права на протест та готова до конструктивного діалогу для вирішення ситуації, неодноразово наголошуючи на цьому на всіх рівнях.

"Разом з тим зазначимо, що блокування кордону польськими протестувальниками порушує логістичні шляхи, що вже впливає як на економіку України, так і Європейського союзу", - додають у відомстві.

Там підкреслюють, що ключова позиція української сторони полягає в тому, що скасування угоди про лібералізацію вантажних перевезень чи навіть будь-які зміни до неї "не обговорюються".

"У свою чергу, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури готове допомогти польським колегам вирішити ситуацію із блокування кордону, надати всі відповідні роз’яснення та провести зустрічі за потреби", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що польські перевізники з 6 листопада почали блокувати акціями протесту роботу КПП "Корчова – Краківець", "Гребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин", вимагаючи повернення дозвільної системи пропуску українських перевізників до Польщі, яка діяла до укладення угоди про "транспортний безвіз" з ЄС. Наразі дія документу продовжена до кінця червня 2024 року.

Втім, у Мінвідновлення заявляли, що жодних офіційних вимог від протестувальників не отримували, але в будь-якому разі навіть можливість виконання озвученої вимоги щодо скасування угоди про спрощення автоперевезень розглядатися не буде.