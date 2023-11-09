Протест польських перевізників: на кордоні з Польшею застрягли 1700 вантажівок

Станом на ранок 9 листопада 1700 вантажних транспортних засобів чекають на перетин із Польщі в Україну на кордоні в напрямку трьох пунктів пропуску Ягодин-Дорогуськ, Краківець-Корчова, Рава-Руська-Гебенне, ,де рух блокують польські перевізники.

Про це повідомив прессекретар Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, пише "Укрінформ".

"Станом на ранок на трьох напрямках виїзду з Польщі перебувало близько 1700 вантажівок, половина з яких у пункті пропуску "Ягодин", - зазначив Демченко.

За його словами, рух ускладнено винятково для вантажних транспортних засобів на трьох напрямках, для легкових автомобілів і автобусів рух учасники акції не блокують.

Демченко наголосив, що, за інформацією Міністерства інфраструктури України, польські перевізники не надали українській стороні список своїх офіційних вимог.

"Вимоги можна бачити у соцмережах або медіа про те, що вони хочуть скасування транспортного безвізу для України, окремих черг для вантажівок на європейських номерах, окремих смуг руху для порожніх автівок і доступу до системи "Шлях", - підкреслив Демченко.

Страйк польських перевізників

У понеділок, 6 листопада, польські перевізники розпочали страйк на кордоні з Україною, фактично заблокувавши кордон для вантажівок і пропускаючи лише один такий транспортний засіб на годину.

Перед стартом протесту вони обіцяли пропускати гуманітарні й військові вантажі, автобуси та приватний автотранспорт.

Причиною страйку організатори називали надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

Серед вимог, зокрема, називалися:

повернення дозвільної системи для українських перевізників на перетин кордону із Польщею, яку було скасовано з початком "транспортного безвізу" в червні 2022 року;

отримати окрему чергу в "єЧерзі" для авто на номерах ЄС;

отримати окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур;

отримати доступ до української системи "Шлях".

Один з організаторів страйку, підприємець Томаш Борковський, розповідав:

"Зараз мій водій,щоб зареєструватися в електронній черзі в Україні, повинен їхати в Україну, а найближчий термін, щоб легально зареєструватися і перетнути назад кордон, – це 12 днів. То він 12 днів має жити в машині, десь на паркінгу або просто при дорозі перед пунктом пропуску, щоб могти повернутися додому порожнім. А якщо завантажений, то черга ще довша.

Український водій може піти додому і чекати вдома. Йому не платять, бо він сидить вдома, а я своєму водію маю заплатити за кожен день, бо він на роботі. Я вважаю, це нечесно щодо нас. Наприклад, українські водії, які приїжджають до Польщі завантажуються і виїжджають з Польщі, вони не змушені стояти стільки часу, не чекають так довго на виїзд".

У Мінінфраструктури України вказували про готовність до конструктивного діалогу, але жодних офіційних вимог від польських перевізників не було отримано.

У відомстві зазначали, що для вирішення ситуації, яка "шкодить інтересам обох країн", українська сторона постійно контактує з посольством у Польщі, Міністерством інфраструктури Польщі, Єврокомісією, а також українськими перевізниками та прикордонними службами.

Пізніше заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Мустафа Найєм заявив, що українська сторона не буде обговорювати можливість виконання вимог польських перевізників.

Він пояснив, що угода про лібералізацію вантажних перевезень була ратифікована та погоджена усіма членами Євросоюзу, й підписана між Україною та блоком, а не якоюсь окремою країною.