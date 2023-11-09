Протест польских перевозчиков: на границе с Польшей застряли 1700 грузовиков

По состоянию на утро 9 ноября 1700 грузовых транспортных средств ждут пересечения из Польши в Украину на границе в направлении трех пунктов пропуска Ягодин-Дорогуск, Краковец-Корчева, Рава-Русская-Гебенное, где движение блокируют польские перевозчики.

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, пишет "Укринформ".

"По состоянию на утро по трем направлениям выезда из Польши находилось около 1700 грузовиков, половина из которых в пункте пропуска "Ягодин", - отметил Демченко.

По его словам, движение затруднено исключительно для грузовых транспортных средств в трех направлениях, для легковых автомобилей и автобусов движение участники акции не блокируют.

Демченко отметил, что, по информации Министерства инфраструктуры Украины, польские перевозчики не предоставили украинской стороне список своих официальных требований.

"Требования можно видеть в соцсетях или медиа о том, что они хотят отмены транспортного безвиза для Украины, отдельных очередей для грузовиков на европейских номерах, отдельных полос движения для пустых автомобилей и доступа к системе "Путь"", - подчеркнул Демченко.

Забастовка польских перевозчиков

В понедельник, 6 ноября, польские перевозчики начали забастовку на границе с Украиной, фактически заблокировав границу для грузовиков и пропуская только одно такое транспортное средство в час.

Перед началом протеста они обещали пропускать гуманитарные и военные грузы, автобусы и частный автотранспорт.

Причиной страйка организаторы называли чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.

Среди требований, в частности, назывались:

возвращение разрешительной системы для украинских перевозчиков на пересечение границы с Польшей, отмененной с началом "транспортного безвиза" в июне 2022 года;

получить отдельную очередь в "єЧерге" для авто на номерах ЕС;

получить отдельную очередь на всех границах для пустых фур;

получить доступ к украинской системе "Шлях".

Один из организаторов страйка, предприниматель Томаш Борковский, рассказывал:

"Сейчас мой водитель, чтобы зарегистрироваться в электронной очереди в Украине, должен ехать в Украину, а ближайший срок, чтобы легально зарегистрироваться и пересечь границу назад, – это 12 дней. Так он 12 дней должен жить в машине, где-то на паркинге или просто при дороге перед пунктом пропуска, чтобы вернуться домой пустым, а если загружен, то очередь еще длиннее.

Украинский водитель может уйти домой и ждать дома. Ему не платят, потому что он сидит дома, а я своему водителю должен заплатить за каждый день, потому что он на работе. Я считаю, это нечестно по отношению к нам. Например, украинские водители, которые приезжают в Польшу, загружаются и выезжают из Польши, они не вынуждены стоять столько времени, не ждут так долго выезда".

В Мининфраструктуре Украины указывали о готовности к конструктивному диалогу, но никаких официальных требований от польских перевозчиков не было получено.

В ведомстве отмечали, что для разрешения ситуации, "вредящей интересам обеих стран", украинская сторона постоянно контактирует с посольством в Польше, Министерством инфраструктуры Польши, Еврокомиссией, а также украинскими перевозчиками и пограничными службами.

Позже заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Мустафа Найем заявил, что украинская сторона не будет обсуждать возможность выполнения требований польских перевозчиков.

Он пояснил, что соглашение о либерализации грузовых перевозок было ратифицировано и согласовано всеми членами Евросоюза, и подписано между Украиной и блоком, а не какой-либо отдельной страной.