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Протест польских перевозчиков: на границе с Польшей застряли 1700 грузовиков
По состоянию на утро 9 ноября 1700 грузовых транспортных средств ждут пересечения из Польши в Украину на границе в направлении трех пунктов пропуска Ягодин-Дорогуск, Краковец-Корчева, Рава-Русская-Гебенное, где движение блокируют польские перевозчики.
Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, пишет "Укринформ".
"По состоянию на утро по трем направлениям выезда из Польши находилось около 1700 грузовиков, половина из которых в пункте пропуска "Ягодин", - отметил Демченко.
По его словам, движение затруднено исключительно для грузовых транспортных средств в трех направлениях, для легковых автомобилей и автобусов движение участники акции не блокируют.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Демченко отметил, что, по информации Министерства инфраструктуры Украины, польские перевозчики не предоставили украинской стороне список своих официальных требований.
"Требования можно видеть в соцсетях или медиа о том, что они хотят отмены транспортного безвиза для Украины, отдельных очередей для грузовиков на европейских номерах, отдельных полос движения для пустых автомобилей и доступа к системе "Путь"", - подчеркнул Демченко.
Забастовка польских перевозчиков
В понедельник, 6 ноября, польские перевозчики начали забастовку на границе с Украиной, фактически заблокировав границу для грузовиков и пропуская только одно такое транспортное средство в час.
Перед началом протеста они обещали пропускать гуманитарные и военные грузы, автобусы и частный автотранспорт.
Причиной страйка организаторы называли чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.
Среди требований, в частности, назывались:
- возвращение разрешительной системы для украинских перевозчиков на пересечение границы с Польшей, отмененной с началом "транспортного безвиза" в июне 2022 года;
- получить отдельную очередь в "єЧерге" для авто на номерах ЕС;
- получить отдельную очередь на всех границах для пустых фур;
- получить доступ к украинской системе "Шлях".
Один из организаторов страйка, предприниматель Томаш Борковский, рассказывал:
"Сейчас мой водитель, чтобы зарегистрироваться в электронной очереди в Украине, должен ехать в Украину, а ближайший срок, чтобы легально зарегистрироваться и пересечь границу назад, – это 12 дней. Так он 12 дней должен жить в машине, где-то на паркинге или просто при дороге перед пунктом пропуска, чтобы вернуться домой пустым, а если загружен, то очередь еще длиннее.
Украинский водитель может уйти домой и ждать дома. Ему не платят, потому что он сидит дома, а я своему водителю должен заплатить за каждый день, потому что он на работе. Я считаю, это нечестно по отношению к нам. Например, украинские водители, которые приезжают в Польшу, загружаются и выезжают из Польши, они не вынуждены стоять столько времени, не ждут так долго выезда".
В Мининфраструктуре Украины указывали о готовности к конструктивному диалогу, но никаких официальных требований от польских перевозчиков не было получено.
В ведомстве отмечали, что для разрешения ситуации, "вредящей интересам обеих стран", украинская сторона постоянно контактирует с посольством в Польше, Министерством инфраструктуры Польши, Еврокомиссией, а также украинскими перевозчиками и пограничными службами.
Позже заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Мустафа Найем заявил, что украинская сторона не будет обсуждать возможность выполнения требований польских перевозчиков.
Он пояснил, что соглашение о либерализации грузовых перевозок было ратифицировано и согласовано всеми членами Евросоюза, и подписано между Украиной и блоком, а не какой-либо отдельной страной.