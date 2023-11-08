"Незрозуміло, хто у виграші": Український бізнес звернувся до польського через блокування кордону перевізниками

Українська бізнес-спільнота з огляду на блокування пунктів пропуску на кордоні закликає представників перевізників з Польщі, а також органи влади України і Польщі до дотримання договору про добросусідство, дружні відносини і співробітництво від 1992 року та вирішувати усі спірні питання шляхом відкритого та конструктивного діалогу.

Як зазначають у Європейській Бізнес Асоціації, звернення підтримали також Американська торговельна палата в Україні, Торгово-промислова палата України, Асоціація міжнародних автомобільних перевізників, Український союз промисловців та підприємців та Спілка українських підприємців.

Підприємці наголошують, що повномасштабна війна в Україні суттєво вплинула на ланцюги постачання товарів: закриття повітряного простору, блокування частини морських та річкових портів, значні пошкодження залізничної мережі та іншої інфраструктури призвели до того, що автомобільні вантажні перевезення через західний кордон (зокрема, з Польщею) стали практично єдиним шляхом для міжнародних перевезень товарів.

"Безумовно, бізнес-спільнота України розуміє право польських працівників на колективне обговорення та вираз власних позицій. Разом з тим, враховуючи складні геополітичні обставини та потреби наших країн у взаємодії, бізнес-спільнота України вважає, що вирішення конфлікту через страйки може призвести до негативних наслідків для обох сторін, як загалом і для ЄС та світу", - вказується в заяві.

На думку українського бізнесу, страйки польських перевізників на кордоні призведуть лише до порушення важливих постачальних ланцюгів, які вже піддаються випробуванню через війну не тільки в середині країни, але й на міжнародному рівні.

"Наслідком будуть зриви термінів постачання продукції, порушення договірних зобов’язань з партнерами, псування продукції, котра має обмежені терміни придатності і, як наслідок, прямі фінансові та репутаційні втрати", - зазначають в ЄБА.

Там наводять приклад однієї з компаній-експортерів, яка за тиждень затримки вантажу не змогла вчасно завантажити у європейських постачальників більше десятка замовлень на загальну суму 500 тисяч євро.

"Тож вкрай незрозумілим є, хто виграє від таких страйків... Щиро сподіваємось, ситуація буде якомога швидше врегульована, допоки втрати з обох сторін не досягли ще більших позначок", - зазначають підприємці.

Не менш важливим, на їх переконання, є й те, що подібні акції непорозуміння між двома країнами можуть діяти "в інтересах спільних ворогів, які прагнуть поділу та розбрату між державами Європи", що підкреслює необхідність швидкого та конструктивного вирішення питання.

З метою стимулювання скорочення черг на кордонах і тривалості перевірок (і, як наслідок, зниження витрат бізнесу на простій та уникнення штрафних санкцій за несвоєчасне виконання міжнародних контрактів), пропонується зосередитися на кількох аспектах в роботі:



- забезпечити виконання митними та прикордонними органами обох держав меморандумів щодо пропускної спроможності українсько-польських пунктів пропуску;



- зосередитися на розбудові існуючих та спорудженні нових спільних пунктів пропуску на українсько-польському кордоні, використовуючи доступні інструменти міжурядової взаємодії та механізми багатосторонньої дипломатії;



- сприяти зближенню митних процедур на польсько-українських пунктах контролю та виробленні відповідних рекомендацій для змін митного законодавства та практик митних відомств обох країн;



- підписати угоду про спільний кордон між Україною та Польщею.



Підприємці підкреслюють, що співробітництво і діалог є ключовими для підтримки стабільності та росту обох країн і спільними зусиллями можна знайти рішення, яке враховуватиме інтереси перевізників і забезпечить стабільність та добробут обох сторін.

Позиція України щодо акцій протесту на кордоні

Нагадаємо, що у Мінвідновлення України напередодні офіційно заявили, що українська сторона готова до конструктивного діалогу, але досі не отримала від польських перевізників жодних офіційних вимог.

У відомстві кажуть, що для вирішення ситуації, яка "шкодить інтересам обох країн", українська сторона постійно контактує з посольством у Польщі, Міністерством інфраструктури Польщі, Єврокомісією, а також українськими перевізниками та прикордонними службами.

В свою чергу, заступник профільного міністра Мустафа Найєм у соцмережах заявив, що українська сторона не буде навіть обговорювати можливість виконання вимог польських перевізників, що протестами з 6 листопада блокують роботу пунктів пропуску "Корчова – Краківець", "Гребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин". За словами чиновника, повернення від діючого "транспортного безвізу" до дозвільної системи вантажних перевезень є неможливим.