Економія на $700 млн: Electronic Arts закрила студію розробників і скасувала нову Mass Effect

Американський видавець відеоігор Electronic Arts (EA) оголосив про скорочення персоналу та повне закриття відомої студії-розробника BioWare, яка створила культові серії рольових ігор Dragon Age і Mass Effect. У межах реструктуризації розробку наступної гри за всесвітом Mass Effect офіційно скасовано.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Компанія планує звільнити близько 400 співробітників, що становить приблизно 3% її загального штату. З них приблизно 50 посад припадає безпосередньо на BioWare. Кадрові зміни є частиною стратегії щодо економії до 700 мільйонів доларів за рахунок урізання видатків на дослідження та розробку (R&D).

Оптимізація відбувається після масштабної угоди в серпні, коли EA стала приватною компанією внаслідок боргового викупу (leveraged buyout) на суму 55 мільярдів доларів на чолі з державним інвестиційним фондом Саудівської Аравії. Ця угода поклала на баланс видавця близько 18 мільярдів доларів боргу.

У спільному зверненні до персоналу головний операційний директор EA Девід Тінсон та керівник ігрових студій Кем Вебер зазначили, що керівництво детально проаналізувало бізнес-модель і вирішило перерозподілити ресурси та фахівців туди, де вбачає найбільші можливості для гравців і довгострокового зростання бізнесу.

Через це низку розробок згорнули. Під скорочення потрапила наступна гра Mass Effect, яка перебувала на ранній стадії розробки в BioWare. Крім того, видавець скасував заплановану гру у франшизі The Sims під кодовою назвою Project Lotus, віддавши пріоритет іншому проєкту — Project Evergreen. Видавець також продовжить створення симулятора скейтбордингу skate., проте команду його розробників зменшать.

Зміна пріоритетів та історія занепаду BioWare

Надалі Electronic Arts зосередить інвестиції на таких серіях і напрямах:

щорічних спортивних симуляторах;

королівській битві Apex Legends;

пригодницьких екшенах, включно з наступною частиною серії Star Wars Jedi та грою про Залізну людину (Iron Man) від Marvel;

франшизі Battlefield, а також спільному проєкті студій Respawn і DICE, яким імовірно стане нова гра в лінійці Star Wars: Battlefront.

Студія BioWare, заснована у 1995 році, перейшла у власність EA у 2007 році. У перші роки під крилом видавця розробники створили низку комерційно успішних хітів у франшизах Dragon Age і Mass Effect.

Проте впродовж останніх років команду переслідували невдачі через розгромні оцінки критиків щодо Mass Effect: Andromeda та Anthem. Останній реліз студії — Dragon Age: The Veilguard — не досяг запланованих показників продажів, що спричинило масштабні скорочення в студії торік та зрештою призвело до її остаточної ліквідації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американський стрімінговий гігант Netflix втратив $300 млрд ринкової вартості та звільнив топменеджерів через дефіцит хітів, падіння залученості глядачів і невдалу спробу поглинання медіаконгломерату Warner Bros Discovery.