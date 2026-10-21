Netflix втратив $300 млрд капіталізації та звільнив топменеджерів через дефіцит хітів

Американський стрімінговий гігант Netflix втратив приблизно 300 мільярдів доларів ринкової вартості від свого пікового значення минулого року на тлі дефіциту хітів, зниження залученості глядачів і невдалої спроби поглинання Warner Bros Discovery.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.

Тривожні сигнали всередині компанії з'явилися ще навесні, коли ключова внутрішня метрика частоти входів підписників показала спад. Попри щорічні витрати близько 20 мільярдів доларів на контент, загальний час перегляду в першому півріччі 2026 року зріс лише на 2%.

За даними фірми Antenna, у США компанія не змогла показати чистого приросту абонентів у жодному з місяців перших трьох кварталів року (хоча в Netflix ці підрахунки заперечують). Акції стрімінгу впали більш ніж удвічі проти піку 2025 року, а після останнього звіту про уповільнення темпів зростання виручки просіли ще майже на 6%.

Звільнення топменеджерів і зміна стратегії

Співкерівник платформи Тед Сарандос провів масштабні перестановки в керівній ланці компанії. Своїх посад позбулися директорка з контенту Бела Баджарія та керівник кінонапряму Ден Лін. Новим контентним директором призначили колишнього топменеджера Disney та Fox Пітера Райса, головним завданням якого стане налагодження відносин із голлівудськими талантами.

Одночасно сервіс коригує свій підхід до класичного прокату: наступного року фільм режисерки Грети Гервіг "Нарнія" спершу вийде на великих екранах у кінотеатрах. Наразі стримінг очікує прем'єри іспаномовної стрічки "La Bola Negra", а також виходу нових сезонів популярних серіалів "Дипломатка" та "Венздей".

Попри кризу контенту, Netflix залишається найбільшим платним стрімінгом світу з 325 мільйонами підписників на кінець 2025 року та найнижчим рівнем відтоку клієнтів на ринку, отримавши за минулий рік 11 млрд доларів чистого прибутку за 45 млрд доларів виторгу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Netflix скорочує близько 6% працівників у межах найбільшого звільнення з 2022 року, коли платформа розпочала скорочення орієнтовно однієї тисячі співробітників свого штату.