Netflix скорочує близько 6% працівників у межах найбільшого звільнення з 2022 року

Американська стрімінгова компанія Netflix звільняє близько 6% свого штату, або орієнтовно 1 000 працівників, що стало наймасштабнішим скороченням персоналу для платформи з 2022 року.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Згідно з листом співкерівників компанії Грега Пітерса та Теда Сарандоса до персоналу, основна хвиля скорочень припаде на продуктові, технологічні, юридичні підрозділи, а також відділ кадрів.

Керівники зазначили, що реалізація місії розважати світ вимагає дисципліни щодо пріоритетів у ресурсах і людях, додавши, що бізнес компанії залишається сильним і прямує до виконання річного прогнозу. На кінець минулого року в компанії працювало близько 16 000 осіб.

Конкуренція за глядачів та пошук нових доходів

Скорочення відбуваються на тлі жорсткої конкуренції за аудиторію з традиційними медіагігантами та платформою "YouTube". Для інвесторів ключовим фактором занепокоєння став рівень залученості глядачів — обсяг часу, який користувачі проводять на сервісі, оскільки "YouTube" та "TikTok" приваблюють перегляди безкоштовним контентом, створеним самими користувачами, що забезпечує їм перевагу у витратах над Netflix.

Сумніви ринку щодо стратегії стрімінгу посилилися після невдалої спроби поглинання студійних та стрімінгових активів компанії "Warner Bros Discovery". Цей актив на початку місяця за 110 мільярдів доларів придбала "Paramount", утворивши нову структуру "Skydance".

Аналітик компанії "eMarketer" Росс Бенес зазначив, що Netflix наразі не вдалося створити додаткове велике джерело виручки, крім підписки, яка поступово наближається до своєї стелі. Для диверсифікації доходів компанія намагається розвивати тарифний план із рекламою, прямі трансляції та відеоігри.

Попередня масштабна хвиля звільнень відбулася в компанії у 2022 році: тоді після першої за понад десятиліття втрати передплатників роботу у два етапи втратили близько 450 співробітників. Акції Netflix з початку року впали приблизно на 25%, хоча на торгах у середу піднялися на 0,7%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що акції Netflix впали майже на 9% через слабкий прогноз прибутку на наступний квартал. Стрімінговий гігант оприлюднив прогноз виручки та прибутку на третій квартал, який виявився гіршим за очікування Волл-стріт, після чого ціна паперів обвалилася майже на 8,6% — до 67,99 долара за штуку.