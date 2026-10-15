Netflix сокращает около 6% работников в рамках наибольшего увольнения с 2022 года

Американская стриминговая компания Netflix увольняет около 6% своего штата, или ориентировочно 1 000 работников, что явилось самым масштабным сокращением персонала для платформы с 2022 года.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Согласно письму соруководителей компании Грега Питерс и Теда Сарандоса к персоналу, основная волна сокращений придется на продуктовые, технологические, юридические подразделения, а также отдел кадров.

Руководители отметили, что реализация миссии развлекать мир требует дисциплины по приоритетам в ресурсах и людях, добавив, что бизнес компании остается сильным и стремится к выполнению годового прогноза. К концу прошлого года в компании работало около 16 000 человек.

Конкуренция за зрителей и поиск новых доходов

Сокращения проходят на фоне жесткой конкуренции за аудиторию с традиционными медиагигантами и платформой "YouTube". Для инвесторов ключевым фактором беспокойства стал уровень вовлеченности зрителей - объем времени, которое пользователи проводят на сервисе, поскольку "YouTube" и "TikTok" привлекают просмотры бесплатным контентом, созданным самими пользователями, что обеспечивает им преимущество в затратах Netflix.

Сомнения рынка по стратегии стриминга усилились после неудачной попытки поглощения студийных и стриминговых активов компании Warner Bros Discovery. Этот актив в начале месяца за 110 миллиардов долларов приобрела "Paramount", образовав новую структуру "Skydance".

Аналитик компании "eMarketer" Росс Бенес отметил, что Netflix пока не удалось создать дополнительный большой источник выручки, кроме подписки, которая постепенно приближается к своему потолку. Для диверсификации доходов компания пытается развивать тарифный план с рекламой, прямые трансляции и видеоигры.

Предыдущая масштабная волна увольнений произошла в компании в 2022 году: тогда после первой за более чем десятилетия потери подписчиков работу в два этапа потеряли около 450 сотрудников. Акции Netflix с начала года свалились приблизительно на 25%, хотя на торгах в среду поднялись на 0,7%.

Напомним, ранее сообщалось, что акции Netflix упали почти на 9% из-за слабого прогноза прибыли на следующий квартал. Стриминговый гигант обнародовал прогноз выручки и прибыли на третий квартал, который оказался хуже ожиданий Уолл-стрит, после чего цена бумаг обвалилась почти на 8,6% — до 67,99 доллара за штуку.