Черги з вантажів на кордоні: які заходи для вирішення проблеми пропонують у Федерації роботодавців

Федерація роботодавців України вказує на ріст черг на кордоні у останні кілька місяців в три-чотири рази, звертаючи увагу на необхідності вирішення цієї проблеми. Як ідеться у повідомленні ФРУ, вона провела опитування серед компаній-членів, зібрала відгуки щодо причин їх утворення та передала свої пропозиції до уряду.

Зазначається, що наявність проблем із експортом продукції через великі черги на кордоні підтвердили всі опитані компанії. Зокрема, 53% з них заявили, що середня затримка вантажів у них складає 10-15 днів, 40% - 5-10 днів. Ще деякі респондентів заявили або про швидкий перетин кордону (до 5 діб), або про затримку понад 15 діб.

"Майже всі опитані (97%) заявили, що ситуація з чергами на кордоні погіршилась. Всі опитані вважають, що процедури, пов’язані з проходженням кордону (зокрема "єЧерга"), потребують доопрацювання", - зазначають в об'єднанні.

Там вказують, що розуміють наявність об’єктивних причин, як то військова агресія РФ, блокування й нестабільна робота портів, але бачать і низку суб’єктивних факторів і можливості для їхнього усунення. У ФРУ наголошують, що це необхідно зробити якнайшвидше, враховуючи негативний вплив черг на експортну спроможність та економіку України в найближчому майбутньому.

"Довге очікування в черзі впливає на кінцеву вартість української продукції. Приміром, для перевезення лікарських засобів українська компанія-виробник використовує спеціалізоване обладнання для дотримання належних режимів температури та вологості. Додаткові витрати лише на роботу спеціалізованого холодильного обладнання у вересні-жовтні склали 1,3 мільйони гривень", - йдеться в повідомленні.

В свою чергу, компанія-член федерації, що виробляє сталеву продукцію та поставляє її до країн Східної Європи, скаржиться на те, що через черги ставки автоперевізників зросли на 300-700 євро за рейс.

"Негативне значення мають і терміни поставок: зрив строків впливають на репутацію українських компаній. Наразі європейські партнери мають лояльність до українського бізнесу. Але, як зазначає український виробник гігієнічної продукції, якщо ситуація з перетином кордону не буде виправлена, жодна торговельна мережа Європи не зможе чекати доставки замовленої продукції по кілька тижнів", - вказують у ФРУ.

Там кажуть, що фрахт з портів Китаю до Європи коштує 600-800 долларів за контейнер з терміном поставки до 30 днів, а вартість доставки з України до Європи майже втричі дорожче і майже не відрізняється за часом очікування, через що українська продукція втрачає конкурентоспроможність.

Як пропонується долати черги

Причини, а значить і способи подолання черг на кордоні у ФРУ розділяють на дві категорії - пропускна спроможність КПП та робота системи електронної черги для перетину кордону.

Серед пропозицій ФРУ, розроблених із Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників України, зокрема, пропонується активізувати роботу контролюючих органів на кордоні, використовуючи наявні інструменти у рамках міжнародних договорів та посилити співпрацю з контролюючими органами суміжних країн задля синхронізації роботи на КПП.

Пропонується й провести переговори з сусідніми країнами щодо реконструкції існуючих пунктів пропуску або збільшення, за можливості, їхньої кількості, а також активізувати роботу, спрямовану на запровадження спільного контролю на кордоні.

Крім цього, на думку ФРУ та АМАП, треба ввести окремі полоси руху для суб’єктів ЗЕД, які отримали статус авторизованих економічних операторів, спрощення в рамках Конвенції про процедуру спільного транзиту або інші спрощення у рамках Митного кодексу.

Щодо "єЧерги" ж вони бачать необхідність зробити відповідальними за цей проєкт Міністерство внутрішніх справ та Державну прикордонну службу, оскільки організація та контроль дорожнього руху і перетину кордону віднесені до їх повноважень. Зараз же адміністратором "єЧерги" є Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, а безпосереднім виконавцем - Держслужба з безпеки на транспорті.

Вказують у федерації і на те, що наразі "єЧерга" не передбачає критеріїв визначення пріоритету тих чи інших вантажів, наприклад тих, що швидко псуються, військових, небезпечних тощо.

Також вона не враховує пріоритет для автомобілів, які перетинають кордон на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів з використанням книжки МДП (carnet TIR) 1975 року, що передбачено статтею 360 Митного кодексу, та Конвенції про процедуру спільного транзиту.

"Про необхідність внесення відповідних змін заінтересовані сторони домовилися ще під час засідання комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики 6 липня 2023 року", - нагадують у ФРУ.

Додаткового вивчення, на її думку, потребуює розмежування автомобілів в черзі з вантажем і без нього (окрему увагу слід приділити транспорту для перевезення палива), а також пропозиції додати в систему можливість заміни водія та причепу (через стан здоров’я та інші причини) без повторної реєстрації та штучного збільшення черги та запровадити систему штрафів i адмінпокарань для недобросовісних перевізників, які реєструють завантажений автомобіль як порожній.

"Компанії-члени Федерації роботодавців зазначають: якщо ситуація з очікуванням на кордоні триватиме, вони не зможуть виконати більшість закордонних контрактів. В умовах скороченого внутрішнього ринку все це призведе до скорочення виробництва, а значить – і робочих місць, відрахувань до державного бюджету та надходження валютної виручки", - наголошують у ФРУ.

Об'єднання звернулося до міністра економіки Юлії Свириденко, пропонуючи провести робочу нараду з обговорення цієї теми за участі представників ФРУ, АМАП, Мінвідновлення, Укртрансбезпеки, Державної митної служби та МВС.

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