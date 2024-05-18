США спробують переконати G7 передати Україні прибутки від заморожених активів РФ

Міністр фінансів США Джанет Єллен наступного тижня закликатиме інших фінансових чиновників G7 погодитися на план використання відсотківсвід доходів із заморожених російських активів для швидкої допомоги Україні.

Про це пише Reuters посилаючись на високопоставленого представника Мінфіну США.

За його словами, G7 робить поступ у досягненні консенсусу щодо використання частини з 300 мільярдів доларів заморожених російських суверенних активів, заблокованих після вторгнення Москви в Україну у лютому 2022 року.

Міністрам фінансів G7 доручено розробити рекомендації для лідерів G7, які мають бути ухвалені на саміті в червні в південній Італії.

Раніше Єллен наполягала на повній конфіскації активів, здебільшого заморожених у євро. Однак, європейські чиновники, стурбовані ризиками для євро та юридичними прецедентами, відмовилися від цього плану, віддавши перевагу більш консервативному підходу розподілу прибутків – приблизно 3,5 мільярда доларів на рік – у фонд для України.

США запропонували перенести процентні доходи з активів на забезпечення облігацій або позик, які нададуть Україні до 50 мільярдів доларів у найближчій перспективі, оскільки країна стикається зі зростаючим військовим тиском Росії на сході та півночі.

Цей план викликає деякі суперечки, оскільки він вимагатиме від західних держав утримання активів приблизно на 20 років, зазначив Джош Ліпскі, старший директор Центру геоекономіки Atlantic Council.

У G7 відмовилися від конфіскації російських активів

Раніше видання Financial Times писало, що країни Великої сімки (G7) вже не розглядають можливість конфіскації заморожених російських активів, дискусії про які велися протягом досить тривалого часу.

Замість прямого вилучення активів, країни-члени шукають куди більш реальніші альтернативні шляхи використання цих коштів для допомоги Україні. Зокрема, розглядається ідея Бельгії, яка зберігає близько 190 млрд євро резервів російського ЦБ у Euroclear. Окрім цього, європейські країни уникають безпосереднього вилучення активів РФ через побоювання можливої "помсти".

Згідно з цим планом, G7 створить спеціальну компанію, яка випускатиме боргові зобов'язання від імені Росії під заставу її заморожених активів. Застава буде вимагатися лише у випадку непогашення боргу.

При цьому, 8 травня постійні представники країн-членів Європейського Союзу зробили вирішальний крок щодо передачі Україні доходів від оподаткованих надприбутків заморожених російських активів.

Додамо, головний дипломат ЄС Жозеп Боррель казав, що країни-члени ЄС дійшли згоди стосовно використання коштів, отриманих від відсотків від заморожених активів Росії і можуть спрямувати їх в Україну. Проте, Київ повідомив західним союзникам, що надання їй відсотків, які нараховані із заморожених російських активів, буде недостатнім для компенсації збитків, завданих війною, тому в Києві сподіваються отримати активи в повному обсязі.