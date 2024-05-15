Парламент Естонії дозволив використовувати заморожені активи РФ на користь України

15 травня парламент Естонії (Рійгікогу) ухвалив закон, що дозволяє використовувати заморожені активи російських фізичних осіб для компенсації Україні воєнних збитків. Про це йдеться на сайті законодавчого органу.

“За” ухвалення проголосували 65 естонських депутатів, ще троє висловилися проти. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна привітав рішення Рійгікогу.

“Чудова новина! Наш парламент переважною більшістю голосів схвалив закон, який дозволить використовувати заморожені активи Росії для України! Сподіваюся, президент якнайшвидше оголосить це законом. Ми на крок ближче до створення прецеденту в Європі з нашою ініціативою”, - написав він у соцмережі Х.

Водночас голова конституційного комітету Хендрік Йоханнес Террас заявив, що створення законодавчого регулювання щодо використання заморожених російських активів є складним завданням, яке вирішують кілька країн-союзників і міжнародних організацій, а Естонія відіграє роль першовідкривача.

“Росія – країна-агресор, відшкодування завданих нею воєнних збитків не може лежати на плечах України та її союзників. Росія відповідальна за заподіяння шкоди, і вона також повинна понести цю відповідальність”, - наголосив він.

На сайті парламенту сказано, що ініційований урядом закон дозволяє використовувати заморожені в рамках санкцій активи фізичних та юридичних осіб, які сприяли протиправним діям Росії, як передоплату для відшкодування збитків, які Росія завдала Україні.

Зазначається, що для ухвалення відповідного рішення необхідна наявність доведеної шкоди, яка вимагає компенсації згідно з міжнародним правом. Звʼязок між власником майна і протиправним діянням теж має бути доведено. Також постраждала держава має висунути агресору формальну вимогу, а той – не задовольнити її у розумні строки. Лише після цього під час звернення постраждалої держави до Естонії може бути запущено механізм конфіскації.

Водночас власник майна матиме право оскаржити конфіскацію активу в суді. А от рішення про передачу постраждалій державі майна ухвалюватиметься без рішення суду - Міністерством закордонних справ в адміністративному порядку.

Заморожені активи РФ на користь України: що кажуть у світі

У Європі заморожено близько 210 мільярдів євро активів Банку Росії. Лише у Німеччині наразі заморожено російських активів на 3,9 мільярда євро, повідомила речниця Мінфіну ФРН Ута Гартманн. Загальна вартість заморожених активів російського Центробанку у світі становить, за різними підрахунками, від 260 до 350 мільярдів євро.

Уже понад рік країни Євросоюзу та США обговорюють варіанти передачі Україні прибутків, отриманих від російських заморожених активів. Зокрема, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що комісія працює над пропозицією об’єднати частину прибутків, отриманих від заморожених російських державних активів, для допомоги Україні у її післявоєнній відбудові.

Україна своєю чергою повідомила західним союзникам, що надання їй відсотків, які нараховані із заморожених російських активів, буде недостатнім для компенсації збитків, завданих війною, тому в Києві сподіваються отримати активи в повному обсязі.

На початку травня видання Financial Times написало, що країни Великої сімки (G7) вже не розглядають можливість конфіскації заморожених російських активів, дискусії про які велися протягом досить тривалого часу.

Замість прямого вилучення активів, країни-члени шукають куди більш реальніші альтернативні шляхи використання цих коштів для допомоги Україні. Зокрема, розглядається ідея Бельгії, яка зберігає близько 190 мільярдів євро резервів російського ЦБ у Euroclear. Окрім цього, європейські країни уникають безпосереднього вилучення активів РФ через побоювання можливої "помсти".

Нагадаємо, що 8 травня посли країни Євросоюзу схвалили план використання прибутків, отриманих від інвестування заморожених російських активів у Європі, на закупівлю зброї для України. За оцінками, йдеться про суму від 2,5 до 3 мільярдів євро на рік.

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