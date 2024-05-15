Парламент Эстонии разрешил использовать замороженные активы РФ в пользу Украины

15 мая парламент Эстонии (Рийгикогу) принял закон, разрешающий использовать замороженные активы российских физических лиц для компенсации Украине военных убытков. Об этом идет речь на сайте законодательного органа.

"За" принятие проголосовали 65 эстонских депутатов, еще трое высказались против. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна приветствовал решение Рийгикога.

“Великолепная новость! Наш парламент подавляющим большинством голосов одобрил закон, позволяющий использовать замороженные активы России для Украины! Надеюсь, президент как можно скорее объявит это законом. Мы на шаг ближе к созданию прецедента в Европе с нашей инициативой”, – написал он в соцсети Х.

В то же время глава конституционного комитета Хендрик Йоханнес Террас заявил, что создание законодательного регулирования по использованию замороженных российских активов является сложной задачей, которую решают несколько стран-союзников и международных организаций, а Эстония играет роль первооткрывателя.

“Россия – страна-агрессор, возмещение нанесенного ею военного ущерба не может лежать на плечах Украины и ее союзников. Россия ответственна за причинение вреда, и она также должна понести эту ответственность”, - подчеркнул он.

На сайте парламента говорится, что инициированный правительством закон позволяет использовать замороженные в рамках санкций активы физических и юридических лиц, способствовавших противоправным действиям России, как предоплату для возмещения ущерба, который Россия нанесла Украине.

Отмечается, что для принятия соответствующего решения необходимо наличие доказанного ущерба, требующего компенсации в соответствии с международным правом. Связь между собственником имущества и противоправным деянием тоже должна быть доказана. Также пострадавшее государство должно предъявить агрессору формальное требование, а тот – не удовлетворить его в разумные сроки. Только после этого при обращении пострадавшего государства в Эстонию может быть запущен механизм конфискации.

В то же время владелец имущества будет иметь право обжаловать конфискацию актива в суде. А вот решение о передаче пострадавшему государству имущества будет приниматься без решения суда – Министерством иностранных дел в административном порядке.

Замороженные активы РФ в пользу Украины: что говорят в мире

В Европе заморожено около 210 миллиардов евро активов Банка России. Только в Германии сейчас заморожены российские активы на 3,9 миллиарда евро, сообщила представитель Минфина ФРГ Ута Гартманн. Общая стоимость замороженных активов российского Центробанка в мире составляет, по разным подсчетам, от 260 до 350 миллиардов евро.

Уже более года страны Евросоюза и США обсуждают варианты передачи Украине доходов, полученных от замороженных российских активов. В частности, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявляла, что комиссия работает над предложением объединить часть доходов, полученных от замороженных российских государственных активов, для помощи Украине в ее послевоенном восстановлении.

Украина в свою очередь сообщила западным союзникам, что предоставление ей процентов, начисленных из замороженных российских активов, будет недостаточным для компенсации ущерба, нанесенного войной, поэтому в Киеве надеются получить активы в полном объеме.

В начале мая издание Financial Times написало, что страны Большой семерки (G7) уже не рассматривают возможность конфискации замороженных российских активов, дискуссии о которых велись довольно долго.

Вместо прямого изъятия активов страны-члены ищут более реальные альтернативные пути использования этих средств для помощи Украине. В частности, рассматривается идея Бельгии, которая хранит около 190 миллиардов евро резервов российского ЦБ в Euroclear. Кроме этого, европейские страны избегают непосредственного изъятия активов РФ из-за опасений возможной "мщения".

Напомним, что 8 мая послы стран Евросоюза одобрили план использования доходов, полученных от инвестирования замороженных российских активов в Европе, на закупку оружия для Украины. По оценкам, речь идет о сумме от 2,5 до 3 миллиардов евро в год.

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