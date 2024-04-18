В Конгрессе США могут разрешить конфискацию активов РФ для Украины: детали законопроекта

В Конгрессе Соединенных Штатов Америки могут разрешить конфискацию активов Российской Федерации для нужд Украины и расширить санкции против Москвы.

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

По ее словам, именно это предусматривает для Украины обнародованный 17 апреля законопроект " Акт о мире через силу в 21 веке". Это один из четырех документов, которые предлагает принять спикер Палаты представителей Майк Джонсон (три других касаются помощи Украине, Израилю и Тайваню).

Как отметила Маркарова, в части, касающейся Украины, законопроектом предусматривается возможность конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины.

В частности, президенту США предоставляются полномочия применить процедуру конфискации суверенных активов с последующей передачей соответствующих средств в специальные фонды (Compensation Fund, Ukraine Support Fund). При этом президент может согласовывать алгоритм передачи Украине конфискованных российских активов с государствами Группы семи, ЕС, Австралией и другими партнерами США.

"Речь идет о физических и юридических лицах, в отношении которых введены санкции ЕС и Великобритании, каждое физическое и юридическое лицо, которые отвечают критериям для введения санкций США по Закону Магнитского о глобальной подотчетности в области прав человека от 2016 года, исполнительным Указом президента США № 14024 (санкции, связанные с определенной вредной деятельностью правительства РФ); запрет новых инвестиций и предоставление определенных услуг РФ в ответ на продолжающуюся российскую агрессию)", - отметила Маркарова.

Кроме того, законопроект предусматривает, что президент США должен подать в Конгресс отчет и ввести санкции против каждого физического и юридического лица идентифицированного в вышеупомянутом отчете как такового, против которого введены санкции ЕС или Великобритании, и соответствующее вышеуказанным критериям санкционирования в США.

"Закон содержит еще ряд других санкционных положений, не относящихся к Украине, и предусматривают активизацию борьбы с распространением фентанола, усиление санкционной политики США, борьбу с отмыванием средств, усиление безопасности информации, активизацию борьбы с преступностью и другими вопросами внутренней политики США", - подчеркнула Маркарево.

Она отметила, что было решено объединить этот документ со всеми законопроектами по международной помощи США в один пакет.

Отметим, что Палата представителей Конгресса США обнародовала новый законопроект военной помощи Украине, предусматривающий почти 61 миллиард долларов и ракеты ATACMS.

Ранее Маркарова обнародовала детали законопроекта о крайне необходимой оборонной помощи от США Украины.

В случае успешного принятия в Палате представителей законопроекты должен одобрить еще Сенат. После этого их должен подписать президент США Джо Байден.

Байден в свою очередь объявил, что подпишет отдельные законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню после того, как их поддержит Конгресс. Соответствующее заявление президента Соединенных Штатов обнародована 17 апреля на сайте Белого дома.

"Палата представителей должна принять пакет на этой неделе, а Сенат должен быстро последовать за ним. Я немедленно подпишу этот закон, чтобы послать сигнал миру: мы поддерживаем наших друзей, и мы не позволим Ирану или России добиться успеха", - говорится в заявлении президента США. .

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