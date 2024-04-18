На что пойдут более 60 млрд долларов для Украины от США

В Палате представителей США обнародованы три законопроекта по безопасности, которые предусматривают оказание крайне необходимой оборонной помощи союзникам и партнерам США, один из которых касается Украины.

Посол Украины в США Оксана Маркарова в Facebook расписала подробности финансовой помощи Украине от США.

Законопроект предусматривает ассигнование в размере $60,8 млрд в части помощи Украине и региональным партнерам для противодействия России.

В том числе оборонные расходы в размене 49,9 млрд дол., в частности:

$23,2 млрд – пополнение товаров оборонного назначения и услуг, предоставленных Украине;

$11,3 млрд – текущие американские операции в регионе;

$13,8 млрд – закупка современных оборонных систем, оборонных товаров и услуг;

$1,6 млрд. внешнего военного финансирования (FMF) для удовлетворения потребностей Украины и других региональных партнеров.

Также предусмотрено следующее финансирование:

$26 млн – для обеспечения надзора и подотчетности помощи и оборудования, предоставленного Украине.

$5 млн Государственному департаменту для администрирования оборонной помощи;

$300 млн в помощь Украине в защите ее границ и продвижении верховенства права;

$100 млн в поддержку программ разминирования, борьбы с терроризмом и нераспространением оружия массового уничтожения.

В документе также предусмотрено $9,5 млрд на экономическую помощь Украине и пострадавшим от вторжения России в Украину:

$7,849 млрд на экономическую помощь Украине, что может включать прямую бюджетную поддержку (кроме возмещения пенсий).

$1,575 млрд на другие виды экономической помощи Украине и пострадавшим странам;

$25 млн. Офиса переходных инициатив USAID для поддержки Украины и стран пострадавших от российского вторжения;

$50 млн. для реагирования на ситуацию в сфере глобальной продовольственной безопасности.

Также предусмотрено выделение:

$149 млн Национальной администрации по ядерной безопасности США для реагирования на ситуации, связанные с ядерной безопасностью в Украине.

$481 млн Министерству здравоохранения и социальных служб США в помощь украинцам, получившим гуманитарный пароль в США через программу U4U.

Кроме того, законопроект предусматривает выделение дополнительного финансирования, которое будет использовано в т.ч. для оказания помощи Украине и реагирования на ситуацию в нашем государстве, связанной с российским вторжением, в частности:

$60 млн. дол. на дипломатические программы

$8 млн дол. Офиса Генерального инспектора Госдеп

$39 млн дол. на операционные расходы USAID

$10 млн дол. Офиса Генерального инспектора USAID

$98 млн. дол. Министерству энергетики США на приобретение для развития и производства радиоактивных изотопов.

Кроме того, в тексте законопроекта: усиливается надзор из-за требований мониторинга; требуется от партнеров и союзников оказывать соразмерные расходам объемы помощи; предусматривается заключение соглашения с правительством Украины о возврате средств, предоставленных на экономическую поддержку; увеличиваются лимиты в рамках механизма PDA.

Маркарова напомнила, что голосование за эти законопроекты ожидается в эту субботу, 20 апреля.

Отметим, что Палата представителей Конгресса США обнародовала новый законопроект военной помощи Украине, предусматривающий почти 61 миллиард долларов и ракеты ATACMS.

В случае успешного принятия в Палате представителей законопроекты должен одобрить еще Сенат. После этого их должен подписать президент США Джо Байден.

Байден в свою очередь объявил, что подпишет отдельные законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню после того, как их поддержит Конгресс. Соответствующее заявление президента Соединенных Штатов обнародована 17 апреля на сайте Белого дома.

"Палата представителей должна принять пакет на этой неделе, а Сенат должен быстро последовать за ним. Я немедленно подпишу этот закон, чтобы послать сигнал миру: мы поддерживаем наших друзей, и мы не позволим Ирану или России добиться успеха", - говорится в заявлении президента США. .