путь ветеранов Адаптация: путь ветеранов
ТопФінанс-2022 ТопФинанс-2024
Бизнес работает Бизнес работает
Категория
Финансы
Дата публикации

На что пойдут более 60 млрд долларов для Украины от США

На что пойдут более 60 млрд долларов для Украины от США
Фото: facebook.com/oksana.markarova

В Палате представителей США обнародованы три законопроекта по безопасности, которые предусматривают оказание крайне необходимой оборонной помощи союзникам и партнерам США, один из которых касается Украины.

Посол Украины в США Оксана Маркарова в Facebook расписала подробности финансовой помощи Украине от США.

Законопроект предусматривает ассигнование в размере $60,8 млрд в части помощи Украине и региональным партнерам для противодействия России.

В том числе оборонные расходы в размене 49,9 млрд дол., в частности:

  • $23,2 млрд – пополнение товаров оборонного назначения и услуг, предоставленных Украине;
  • $11,3 млрд – текущие американские операции в регионе;
  • $13,8 млрд – закупка современных оборонных систем, оборонных товаров и услуг;
  • $1,6 млрд. внешнего военного финансирования (FMF) для удовлетворения потребностей Украины и других региональных партнеров.

Также предусмотрено следующее финансирование:

  • $26 млн – для обеспечения надзора и подотчетности помощи и оборудования, предоставленного Украине.
  • $5 млн Государственному департаменту для администрирования оборонной помощи;
  • $300 млн в помощь Украине в защите ее границ и продвижении верховенства права;
  • $100 млн в поддержку программ разминирования, борьбы с терроризмом и нераспространением оружия массового уничтожения.

В документе также предусмотрено $9,5 млрд на экономическую помощь Украине и пострадавшим от вторжения России в Украину:

  • $7,849 млрд на экономическую помощь Украине, что может включать прямую бюджетную поддержку (кроме возмещения пенсий).
  • $1,575 млрд на другие виды экономической помощи Украине и пострадавшим странам;
  • $25 млн. Офиса переходных инициатив USAID для поддержки Украины и стран пострадавших от российского вторжения;
  • $50 млн. для реагирования на ситуацию в сфере глобальной продовольственной безопасности.

Также предусмотрено выделение:

  • $149 млн Национальной администрации по ядерной безопасности США для реагирования на ситуации, связанные с ядерной безопасностью в Украине.
  • $481 млн Министерству здравоохранения и социальных служб США в помощь украинцам, получившим гуманитарный пароль в США через программу U4U.

Кроме того, законопроект предусматривает выделение дополнительного финансирования, которое будет использовано в т.ч. для оказания помощи Украине и реагирования на ситуацию в нашем государстве, связанной с российским вторжением, в частности:

  • $60 млн. дол. на дипломатические программы
  • $8 млн дол. Офиса Генерального инспектора Госдеп
  • $39 млн дол. на операционные расходы USAID
  • $10 млн дол. Офиса Генерального инспектора USAID
  • $98 млн. дол. Министерству энергетики США на приобретение для развития и производства радиоактивных изотопов.

Кроме того, в тексте законопроекта: усиливается надзор из-за требований мониторинга; требуется от партнеров и союзников оказывать соразмерные расходам объемы помощи; предусматривается заключение соглашения с правительством Украины о возврате средств, предоставленных на экономическую поддержку; увеличиваются лимиты в рамках механизма PDA.

Маркарова напомнила, что голосование за эти законопроекты ожидается в эту субботу, 20 апреля.

Отметим, что Палата представителей Конгресса США обнародовала новый законопроект военной помощи Украине, предусматривающий почти 61 миллиард долларов и ракеты ATACMS.

В случае успешного принятия в Палате представителей законопроекты должен одобрить еще Сенат. После этого их должен подписать президент США Джо Байден.

Байден в свою очередь объявил, что подпишет отдельные законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню после того, как их поддержит Конгресс. Соответствующее заявление президента Соединенных Штатов   обнародована 17 апреля на сайте Белого дома.

"Палата представителей должна принять пакет на этой неделе, а Сенат должен быстро последовать за ним. Я немедленно подпишу этот закон, чтобы послать сигнал миру: мы поддерживаем наших друзей, и мы не позволим Ирану или России добиться успеха", - говорится в заявлении президента США. .

Автор:
Светлана Манько