У Байдена выступили против идеи помощи Украине в виде кредита

Представительница Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что конгрессменам следует одобрить дополнительную помощь Украине, а не обсуждать идеи о предоставлении этого финансирования в кредит.

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Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы видим, как Украина теряет позиции на поле боя из-за бездействия Конгресса в последние несколько месяцев. Поэтому единственный правильный вариант - это дать Украине то, в чем она нуждается: пакет дополнительного финансирования", - сказала Жан-Пьер, имея в виду вариант помощи, ранее одобренной Сенатом США.

В Конгрессе США обсуждают предоставление помощи Украине в виде кредита

Республиканцы в Конгрессе США рассматривают вариант оформления части помощи Украине в форме кредита, пишет Politico .

По данным издания, такая идея возникла после заявлений экс-президента Дональда Трампа о том, что вся внешняя помощь США, не только для Украины, должна предоставляться в виде ссуды, а не прямой помощи.

Сейчас эта инициатива стала восприниматься более серьезно в кругах конгрессменов. В частности, сенатор Линдси Грэм, накануне посетивший Киев и встретившийся с президентом Владимиром Зеленским, намекнул на возможность «беспроцентного займа с возможностью отказа».

При этом уточняется, что кредит будет касаться 12 млрд дол. из общего пакета 60 млрд долл., который предложил в своем запросе для Украины президент США Джо Байден, в то время как остальные 48 млрд дол. должны возвратиться в оборонно-промышленную базу США.

Вариант с ссудой параллельно рассматривают в Палате представителей, где помощь Украина продолжает блокироваться республиканцами и в частности спикером Майком Джонсоном.

Джонсон предлагает свой вариант помощи Украине

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сказал сенаторам-республиканцам, что пришлет им проект о помощи Украине, но предупредил, что он будет выглядеть существенно иначе, чем предыдущий.

Джонсон предлагает оказывать помощь в виде кредита или программы ленд-лиза, чтобы "налогоплательщики США не тратили десятки миллиардов долларов, не надеясь получить возмещение".

По его словам, какой бы вариант ни стал окончательным, Украина почти наверняка не будет получать технику на полностью безвозмездной основе.

Помощь Украине от США задерживается

Напомним, оппозиция республиканцев в Палате представителей угрожает провалить одобрение пакета помощи Украине и Израилю на сумму 95 миллиардов долларов, который Сенат подавляющим большинством голосов принял 13 февраля.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявлял, что в вопросах национальной безопасности намерен отстаивать в первую очередь защиту границы, а не финансовую помощь Украине.

Также двухпартийная группа из восьми законодателей Палаты представителей обнародовала 16 февраля обновленное предложение о финансировании военной помощи Украине, Израиля и Тайваня. Вместо обещанных 60 миллиардов, как было ранее, законопроект предусматривает выделение для Украины только $47,7 млрд. Из этой суммы 13,8 млрд будут направлены на подписание Пентагоном контрактов с американскими оборонными компаниями на поставку Киеву нового оружия и оборудования.

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