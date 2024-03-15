В Пентагоне прокомментировали идею поддержки Украины в виде кредита вместо финансовой помощи США

Минобороны США раскритиковало инициативу спикера палаты представителей Майка Джонсона о поддержке Украины в виде кредита вместо принятия двухпартийного законопроекта с помощью более чем на $60 млрд.

Об этом заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх, пишет Укринформ.

Лучший способ поддержать Украину – это прямая помощь, а не кредит

"Я знаю, что в Конгрессе продолжаются переговоры. Не буду опережать события. То, что нам нужно сейчас – это законопроект с дополнительным финансированием более чем на $60 млрд", - сказала Сингх.

Представительница Пентагона подчеркнула, что поскольку Украина сейчас воюет, ей будет очень тяжело возвращать кредиты.

Последний пакет военной помощи от США был "уникальным случаем"

По словам Сингх, США не смогут снова выделить пакет военной помощи Украине, как это произошло два дня назад, пишет РБК-Украина.

Представительница Пентагона назвала выделение Украине последнего пакета помощи на 300 млн долларов "уникальным случаем".

Также чиновница добавила, что военная помощь Украине связана с необходимостью экстренной поддержки ВСУ.

По словам Сингх, у Пентагона нет данных о возможности его повторения.

Джонсон предлагает свой вариант помощи Украине

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сказал сенаторам-республиканцам, что пришлет им проект о помощи Украине, но предупредил, что он будет выглядеть иначе, чем предыдущий.

Джонсон предлагает оказывать помощь в виде кредита или программы ленд-лиза, чтобы "налогоплательщики США не тратили десятки миллиардов долларов, не надеясь получить возмещение".

По его словам, какой бы вариант ни стал окончательным, Украина почти наверняка не будет получать технику на полностью безвозмездной основе.

Помощь Украине от США задерживается

Напомним, оппозиция республиканцев в Палате представителей угрожает провалить одобрение пакета помощи Украине и Израилю на сумму 95 миллиардов долларов, который Сенат подавляющим большинством голосов принял 13 февраля.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявлял, что в вопросах национальной безопасности намерен отстаивать в первую очередь защиту границы, а не финансовую помощь Украине.

Также двухпартийная группа из восьми законодателей Палаты представителей обнародовала 16 февраля обновленное предложение о финансировании военной помощи Украине, Израиля и Тайваня. Вместо обещанных 60 миллиардов, как было ранее, законопроект предусматривает выделение для Украины только $47,7 млрд. Из этой суммы 13,8 млрд будут направлены на подписание Пентагоном контрактов с американскими оборонными компаниями на поставку Киеву нового оружия и оборудования.

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