США объявили о военной помощи Украине на $300 млн

12 марта Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине пакета военной помощи на общую сумму 300 миллионов долларов.

Об этом рассказал на брифинге советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Первый в 2024 году пакет от Соединенных Штатов будет содержать артиллерийские снаряды, зенитные ракеты, боеприпасы для HIMARS и другое вооружение.

"Я объявляю экстренный пакет помощи в сфере безопасности на $300 млн оружия и оборудования для удовлетворения некоторых неотложных потребностей Украины", – заявил он.

Издание Politico пишет, что пакет включает несколько противопехотных ракет, более старую версию дальнобойных ракет ATACMS, которая преодолевает 100 миль и несет боеголовки, содержащие сотни кассетных бомб. Также пакет будет включать в себя дополнительные снаряды для 155-мм гаубиц и управляемой реактивной системы залпового огня.

Предыдущий пакет помощи США Украина получила 28 декабря 2023 года. Его стоимость составила 250 млн. долларов. Через несколько дней в Пентагоне подтвердили, что передадут Украину американские бомбы GLSDB большой дальности (до 160 км) согласно договоренностям, достигнутым в прошлом году, однако в Минобороны США не могут назвать конкретные сроки передачи оружия.

Reuters сообщает, что финансирование этой помощи происходит за счет средств, выделенных из бюджета Пентагона.

Напомним, что 7 марта стало известно, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность использования около $200 млн по финансированию Пентагона для оказания оперативной помощи Украине.

В США ищут дополнительные возможности для поддержки Украины

Власти Соединенных Штатов должны искать дополнительные варианты, чтобы обеспечить дальнейшую помощь Украине в противостоянии российской агрессии, рассказал в интервью "Голосу Америки" советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби.

"Рассматриваем ли мы варианты? Абсолютно. Мы должны учитывать ситуацию на поле боя", - сказал представитель администрации США.

Он отметил, что американская сторона всегда работала над поиском дополнительных возможностей, которые можно использовать для помощи Украине.

"Но какими бы они ни были, они не будут такими, как запрос на дополнительное финансирование, содержащий более $60 млрд в поддержку Украины. Его ничем нельзя заменить", - пояснил Кирби.

Напомним, оппозиция республиканцев в Палате представителей угрожает провалить одобрение пакета помощи Украине и Израилю на сумму 95 миллиардов долларов, который Сенат подавляющим большинством голосов принял 13 февраля .