США выделили пакет военной помощи Украине на 200 млн долларов: что в него входит

Соединенные Штаты обнародовали содержание пакета военной помощи Украине на 200 миллионов долларов, указ о выделении которого перед встречей с президентом Владимиром Зеленским 12 декабря подписал президент США Джо Байден.

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Об этом сообщает Министерство обороны США.

Как отмечается, пакет военной поддержки содержит:

ракеты ПВО АИМ-9М;

компоненты системы ПВО;

дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARMs);

ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

более 4 миллионов патронов к стрелковому оружию;

взрывные боеприпасы для уборки помех;

оборудование защиты критической национальной инфраструктуры;

запчасти, генераторы, ремонтное и другое вспомогательное оборудование.

В Министерстве обороны США отметили, что это 53-й пакет военной помощи Украине, выделяемой администрацией Белого дома.

Оружие и военное оборудование будут предоставлены из запасов Пентагона.

В Министерстве обороны США напоминают, что Конгресс должен как можно быстрее принять дополнительный запрос Байдена о финансовой поддержке Украины.

“Безопасная помощь Украине остается разумной инвестицией в нашу национальную безопасность. Это сдерживает потенциальную агрессию в других частях света, одновременно укрепляя нашу оборонно-промышленную базу и создавая высококвалифицированные рабочие места для американского народа», - говорится в сообщении Пентагона.

Напомним, Соединенные Штаты 6 декабря объявили о предоставлении Украине нового пакета оружия и военного оборудования на общую сумму 175 миллионов долларов США.

Новый пакет включает в себя боеприпасы для противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, артиллерийские боеприпасы, высокоскоростные и противотанковые ракеты, боеприпасы для стрелкового оружия, подрывные боеприпасы для преодоления препятствий, оборудование для защиты вспомогательное оборудование и транспорт.

Но возможности Белого дома из-за нехватки финансирования очень ограничены. Если Конгресс не одобрит запрос президента Джо Байдена на дополнительное финансирование для Украины, это будет один из последних пакетов помощи в сфере безопасности, который США смогут предоставить Киеву.