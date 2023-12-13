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США выделили пакет военной помощи Украине на 200 млн долларов: что в него входит
Соединенные Штаты обнародовали содержание пакета военной помощи Украине на 200 миллионов долларов, указ о выделении которого перед встречей с президентом Владимиром Зеленским 12 декабря подписал президент США Джо Байден.
Об этом сообщает Министерство обороны США.
Как отмечается, пакет военной поддержки содержит:
- ракеты ПВО АИМ-9М;
- компоненты системы ПВО;
- дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
- артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
- высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARMs);
- ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- более 4 миллионов патронов к стрелковому оружию;
- взрывные боеприпасы для уборки помех;
- оборудование защиты критической национальной инфраструктуры;
- запчасти, генераторы, ремонтное и другое вспомогательное оборудование.
В Министерстве обороны США отметили, что это 53-й пакет военной помощи Украине, выделяемой администрацией Белого дома.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Оружие и военное оборудование будут предоставлены из запасов Пентагона.
В Министерстве обороны США напоминают, что Конгресс должен как можно быстрее принять дополнительный запрос Байдена о финансовой поддержке Украины.
“Безопасная помощь Украине остается разумной инвестицией в нашу национальную безопасность. Это сдерживает потенциальную агрессию в других частях света, одновременно укрепляя нашу оборонно-промышленную базу и создавая высококвалифицированные рабочие места для американского народа», - говорится в сообщении Пентагона.
Напомним, Соединенные Штаты 6 декабря объявили о предоставлении Украине нового пакета оружия и военного оборудования на общую сумму 175 миллионов долларов США.
Новый пакет включает в себя боеприпасы для противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, артиллерийские боеприпасы, высокоскоростные и противотанковые ракеты, боеприпасы для стрелкового оружия, подрывные боеприпасы для преодоления препятствий, оборудование для защиты вспомогательное оборудование и транспорт.
Но возможности Белого дома из-за нехватки финансирования очень ограничены. Если Конгресс не одобрит запрос президента Джо Байдена на дополнительное финансирование для Украины, это будет один из последних пакетов помощи в сфере безопасности, который США смогут предоставить Киеву.