США виділили пакет військової допомоги Україні на 200 млн доларів: що отримають ЗСУ

Сполучені Штати оприлюднили вміст пакета військової допомоги Україні на 200 мільйонів доларів, указ про виділення якого перед зустріччю з президентом Володимиром Зеленським 12 грудня підписав президент США Джо Байден.

Про це повідомляє Міністерство оборони США.

Як зазначається, пакет військової підтримки містить:

ракети ППО АІМ-9М;

компоненти системи ППО;

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARMs);

ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin і AT-4;

понад 4 мільйони патронів до стрілецької зброї;

підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

обладнання для захисту критичної національної інфраструктури;

запчастини, генератори, ремонтне та інше допоміжне обладнання.

У Міністерстві оборони США відзначили, що це 53-й пакет військової допомоги Україні, яку виділяє адміністрація Білого дому.

Зброю та військове обладнання нададуть із запасів Пентагону.

У Міністерстві оборони США нагадують, що Конгрес має якнайшвидше ухвалити додатковий запит Байдена щодо фінансової підтримки України.

“Безпекова допомога Україні залишається розумною інвестицією в нашу національну безпеку. Це стримує потенційну агресію в інших частинах світу, одночасно зміцнюючи нашу оборонно-промислову базу та створюючи висококваліфіковані робочі місця для американського народу”, - йдеться в повідомленні Пентагону.

Нагадаємо, Сполучені Штати 6 грудня оголосили про надання Україні нового пакету зброї та військового обладнання на загальну суму 175 мільйонів доларів США.

Новий пакет включає в себе боєприпаси для протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем, артилерійські боєприпаси, високошвидкісні і протитанкові ракети, боєприпаси для стрілецької зброї, підривні боєприпаси для подолання перешкод, обладнання для захисту критично важливої інфраструктури, запасні деталі для ремонту техніки, допоміжне обладнання та транспорт.

Але можливості Білого дому через брак фінансування наразі дуже обмежені. Якщо Конгрес не схвалить запит президента Джо Байдена на додаткове фінансування для України, то це буде один з останніх пакетів допомоги у сфері безпеки, який США зможуть надати Києву.